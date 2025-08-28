ইরানের ওপর ফের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে ৩ দেশ
ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে ধারাবাহিক বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর জার্মানি, ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য দেশটির ওপর আবারও নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
এই তিনটি ইউরোপীয় দেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে তেহরানকে সতর্ক করে আসছিল যে, ২০১৫ সালের পরমাণু চুক্তিটি আগামী অক্টোবরে শেষ হয়ে যাবে এবং তখন জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞাগুলো পুনরায় কার্যকর হতে পারে।
এই সিদ্ধান্ত এমন এক সময়ে এসেছে, যখন ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র এই সপ্তাহে সতর্ক করে বলেছিলেন যে, নিষেধাজ্ঞা নবায়ন করা হলে তার পরিণতি ভোগ করতে হবে।
দেশগুলো তেহরানকে ২০১৫ সালের পরমাণু চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করেছে। এই চুক্তির মাধ্যমে ইরান তাদের পরমাণু কর্মসূচি সীমিত করতে সম্মত হয়েছিল, যার বিনিময়ে তাদের অর্থনীতির ওপর থেকে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছিল।
বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাঠানো এক চিঠিতে ফ্রান্স, জার্মানি এবং যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা লিখেছেন, ২০১৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ইরান ইচ্ছাকৃতভাবে জেসিপিওএ-এর প্রতিশ্রুতিগুলো পালন করা বন্ধ করে দিয়েছে।
তারা আরও বলেন, এর মধ্যে উচ্চ মাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুত করাও অন্তর্ভুক্ত, যার কোনো বিশ্বাসযোগ্য বেসামরিক ব্যাখ্যা নেই এবং একটি পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি নেই এমন রাষ্ট্রের জন্য এটি নজিরবিহীন। তবে তারা জানান, তারা এখনো একটি কূটনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি তাদের এই সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক, অবৈধ এবং যেকোনো আইনি ভিত্তিবিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
আরাকচি বলেন, ইরান তার জাতীয় অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা এবং নিশ্চিত করতে উপযুক্ত জবাব দেবে। তবে
তিনি আরও বলেন, ইউরোপীয় দেশগুলো আগামী দিনগুলোতে এই ভুল পদক্ষেপটি যথাযথভাবে সংশোধন করবে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম