সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৮ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতায় কতটা অস্বস্তিতে ভারত?
পাকিস্তানের সামরিক কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ সফর কিংবা করাচি থেকে চট্টগ্রামে পণ্যের চালান নিয়ে এর আগে যখনই ভারত সরকারকে প্রশ্ন করা হয়েছে, মুখপাত্র বাঁধাধরা জবাব দিয়েছেন, আমাদের নিরাপত্তা পরিবেশে প্রভাব ফেলতে পারে, এমন যে কোনো ডেভেলপমেন্টের দিকেই আমরা সতর্ক নজর রাখি।
ভারতে ফের বাড়ছে বাংলাদেশি পর্যটকের সংখ্যা
পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন দপ্তরের তথ্য বলছে, বুধবার (২৭ আগস্ট) একদিনেই বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছেন ৭৪১ পর্যটক। অন্যদিকে, বহির্গমন হয়েছে ৮২৩ জনের। অর্থাৎ ওই দিন ইমিগ্রেশন দিয়ে মোট ১ হাজার ৫৬৪ জন যাত্রী চলাচল করেছেন। এতে স্পষ্ট, ভারত ভ্রমণে বাংলাদেশিদের আগ্রহ ফের বাড়ছে।
পানি ছাড়লো ভারত, পাকিস্তানে বন্যায় ২৫ জনের মৃত্যু
পাকিস্তানের পাঞ্জাবে ভয়াবহ বন্যা ও নদীভাঙনে অন্তত ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি ভারত চেনাব, রাভি ও শতদ্রু নদীতে পানি ছাড়ার কারণে এই বন্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের। স্থানীয় প্রশাসন জানায়, বন্যায় সিয়ালকোট জেলার সাম্বারিয়ালে একই পরিবারের পাঁচজন, গুজরানওয়ালা বিভাগে ১৫ জন, গুজরাটে ৪ জন, নারোয়ালে ৩ জন এবং হাফিজাবাদ জেলায় আরও দুইজনের মৃত্যু হয়েছে।
ভারত-পাকিস্তানের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিযোগিতা তীব্র হচ্ছে
অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্রটি ১৭.৫ মিটার লম্বা এবং এর ওজন ৫০ হাজার কেজি। এটি এক হাজার কেজির বেশি পারমাণবিক বা প্রচলিত পেলোড বহন করতে সক্ষম। এটি ঘণ্টায় প্রায় ৩০ হাজার কিলোমিটার গতিতে ৫ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি পথ অতিক্রম করতে পারে এবং বিশ্বের দ্রুততম ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম।
ট্রাম্পের ইউটার্নে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন মোদী
একই সঙ্গে অবমাননা, ন্যায্যতা ও একটি চূড়ান্ত পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া অস্বাভাবিক। কিন্তু এটিই আজকের ভারতের পরিস্থিতি। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মে মাসে ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষের পর পাকিস্তানকে কাছে টেনে ২৫ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্ক নষ্ট করেছেন। এখন তিনি চীনের চেয়েও ভারতের ওপর বেশি শুল্ক আরোপ করে ভারতকে একাকী করে ফেলছেন।
ভারত রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ না করলে ট্রাম্প ছাড় দেবেন না
ভারত রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা বন্ধ না করলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনো ছাড় দেবেন না বলে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন হোয়াইট হাউজের শীর্ষ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কেভিন হাসেট। তার এই বক্তব্যে ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লির মধ্যে বাণিজ্য আলোচনায় নতুন করে অচলাবস্থা সৃষ্টি হলো।
মার্কিন শুল্কের ধাক্কা সামলাতে এশিয়া সফরে মোদী
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্রমবর্ধমান শুল্ক নীতির কারণে সৃষ্ট বাণিজ্যিক চাপ মোকাবিলায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চীন, জাপান এবং রাশিয়ার নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করতে বিদেশ সফরে যাচ্ছেন। এই সফরে ভারত তার মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াতে চাইছে। বিশেষ করে, জাপানের কাছ থেকে এই খাতে বড় ধরনের বিনিয়োগ আশা করছে ভারত।
জিনপিংয়ের আমন্ত্রণে চীন যাচ্ছেন কিম-পুতিনসহ ২৬ বিশ্বনেতা
বুধবার (২৭ আগস্ট) চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কুচকাওয়াজে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উনসহ মোট ২৬ জন বিদেশি নেতা উপস্থিত থাকবেন। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা প্রধান দেশগুলোর কোনো শীর্ষ নেতা এতে যোগ দিচ্ছেন না।
তুরস্কে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাতিলের পর কী হয়েছিল?
তুরস্ক বর্তমানে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তবে এ অবস্থায় পৌঁছানোর পেছনে রয়েছে দেশটির দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ইতিহাস। উসমানীয় সাম্রাজ্যের সময় থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তুরস্কে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বহাল ছিল। সুলতান তখন শুধু রাজনৈতিক নেতা নন, মুসলিম বিশ্বের খেলাফতেরও প্রধান ছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামী আইনও কার্যকর ছিল।
আরব আমিরাতে ব্যবসা সরিয়ে নিচ্ছেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা
যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক নীতির ধাক্কায় বিকল্প বাজার খুঁজতে শুরু করেছেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর প্রথমে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন, পরে রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে সেই হার দ্বিগুণ করেন। গত বুধবার (২৭ আগস্ট) থেকে নতুন শুল্ক কার্যকর হয়েছে।
