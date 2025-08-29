  2. আন্তর্জাতিক

মার্কিন পণ্যে শুল্ক প্রত্যাহার করবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২২ এএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
মার্কিন পণ্যে শুল্ক প্রত্যাহার করবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লিয়েন/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

ইউরোপীয় কমিশন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প পণ্যের ওপর থেকে আমদানি শুল্ক তুলে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। এর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় গাড়ির ওপর থেকে শুল্ক কমাবে, যা গত মাসে ইইউ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে হওয়া বাণিজ্য চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এই প্রস্তাবগুলো গত ২৭ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লিয়েনের মধ্যে হওয়া কাঠামোগত চুক্তি কার্যকরের প্রথম পদক্ষেপ। ওই চুক্তি অনুযায়ী, একটি ক্ষতিকর বাণিজ্য যুদ্ধ এড়াতে ইইউ ১৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়নে তৈরি গাড়ির ওপর শুল্ক ২৭.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করতে সম্মত হয়েছে।

এই চুক্তি বিশ্বের দুটি বৃহত্তম বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ অংশীদারের মধ্যে চলমান সংঘাতের অবসান ঘটিয়েছে। তবে এটি একটি অসম চুক্তি। কারণ এর মাধ্যমে ব্রাসেলসকে তার শুল্ক কমাতে হবে ও আরও বেশি মার্কিন জ্বালানি পণ্য কিনতে হবে, যেখানে ওয়াশিংটন ইইউ-এর রপ্তানির ৭০ শতাংশ পণ্যের ওপর শুল্ক বজায় রেখেছে।

ট্রাম্প নিয়মিতভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমালোচনা করে আসছেন। তিনি ফেব্রুয়ারিতে বলেছিলেন যে ইইউ যুক্তরাষ্ট্রকে ফাঁসানোর জন্য গঠিত হয়েছে। তিনি ইইউ-এর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি নিয়েও সমালোচনা করেছেন, যা ২০২৪ সালে ২৩৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল।

ইইউ-এর সরকারগুলো এই চুক্তিকে খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপ হিসেবে মেনে নিয়েছে। কারণ, তারা সচেতন ছিল যে অন্যথায় ট্রাম্প প্রায় সব ইইউ আমদানি পণ্যের ওপর ৩০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করতে পারতেন।

শিল্প পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক তুলে নেওয়ার প্রভাব আসলে সামান্য হতে পারে, কারণ দুই-তৃতীয়াংশ পণ্যের ওপর এরই মধ্যে কোনো শুল্ক নেই। অর্থনৈতিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ব্রুয়েগেলের মতে, মার্কিন পণ্যের ওপর ইইউ-এর গড় শুল্ক ১.৩৫ শতাংশ। তবে গাড়ির ওপর ইইউ ১০ শতাংশ শুল্ক নেয়।

ইইউ-এর প্রস্তাবগুলোতে কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রেও কিছু ছাড়ের কথা বলা হয়েছে। যেমন, আলুর ওপর শূন্য শুল্ক, টমেটোর ওপর কম শুল্ক এবং শূকরের মাংস, কোকো ও পিৎজার জন্য শূন্য বা কম শুল্কের কোটা রাখা হয়েছে। তবে গরুর মাংস, মুরগি, চাল এবং ইথানলকে এর বাইরে রাখা হয়েছে।

ইইউ-এর এই আইনি প্রস্তাবটিকে ইইউ-এর ২৭টি সদস্য দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্টের অনুমোদন পেতে হবে, যার জন্য কয়েক সপ্তাহ সময় লাগতে পারে।

সূত্র: রয়টার্স

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।