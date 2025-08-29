  2. আন্তর্জাতিক

গাজা সিটিতে হামলা শুরুর ঘোষণা দিলো ইসরায়েল

প্রকাশিত: ০৭:১৮ পিএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার বৃহত্তম শহর গাজা সিটিতে সরাসরি হামলা শুরুর ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েল/ ছবি: এএফপি

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার বৃহত্তম শহর গাজা সিটিতে সরাসরি হামলা শুরুর ঘোষণা দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, তারা শহরটিতে প্রাথমিক সামরিক অভিযান শুরু করেছে। একই সঙ্গে গাজা সিটিকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবেও ঘোষণা করেছে তারা।

ইসরায়েলি সেনাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখন থেকে গাজা সিটিতে ত্রাণ সহায়তার জন্য আর কোনো বিরতি দেওয়া হবে না। আন্তর্জাতিক চাপ ও সমালোচনার মুখে প্রায় এক মাস আগে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ‘কৌশলগত বিরতি’ ঘোষণা করেছিল দখলদার বাহিনী। ওই সময় নির্দিষ্ট সময়ে হামলা বন্ধ রেখে সীমিত পরিসরে ত্রাণ সরবরাহের সুযোগ দেওয়া হতো।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর আরবি ভাষার মুখপাত্র আভিচায় আদ্রি এক্সে এক পোস্টে লিখেছেন, আমরা অপেক্ষা করছি না। আমরা প্রাথমিক অভিযান শুরু করেছি এবং গাজা সিটিতে হামলার প্রথম ধাপে নেমেছি। আমরা শহরটির উপকণ্ঠে পূর্ণ শক্তি নিয়ে অভিযান চালাচ্ছি।

এর আগে কৌশলগত বিরতি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে সেনারা জানায়, শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকাল ১০টা থেকে গাজা সিটিতে স্থানীয় সামরিক বিরতি আর কার্যকর থাকবে না। এখন থেকে গাজা সিটি বিপজ্জনক যুদ্ধক্ষেত্র।

শুক্রবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসলেও আগস্টের শুরু থেকেই গাজা সিটির বিভিন্ন এলাকায় বোমাবর্ষণ চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। শহরের উপকণ্ঠে ইতিমধ্যেই ট্যাংক মোতায়েন করেছে তারা। গাজার সবচেয়ে বড় এই শহরটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার লক্ষ্যে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বড় ধরনের সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছে দখলদার বাহিনী। এর অংশ হিসেবে নতুন করে ৬০ হাজার রিজার্ভ সেনা জড়ো করছে তারা।

গাজা সিটিতে আকাশ ও স্থলপথে অব্যাহত বোমাবর্ষণের কারণে বিপুলসংখ্যক মানুষ শহরের পূর্বাঞ্চলের দিকে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

সূত্র: আল জাজিরা

