কোয়াড শীর্ষ সম্মেলন
ট্রাম্পের ভারত সফরের পরিকল্পনা নেই: নিউইয়র্ক টাইমস
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত সফরের আর কোনো পরিকল্পনা নেই বলে শনিবার (৩০ আগস্ট) দ্য নিউইয়র্ক টাইমস (এনওয়াইটি) এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে।
দ্য নোবেল প্রাইজ অ্যান্ড আ টেস্টি ফোন কল: হাউ দ্য ট্রাম্প-মোদী রিলেশনশিপ আনরাভেলড শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে ট্রাম্পের সময়সূচি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদের উদ্ধৃত করে এনওয়াইটি লিখেছে, মোদীকে তিনি জানিয়েছিলেন যে এই বছরের শেষ দিকে কোয়াড শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারত ভ্রমণ করবেন, কিন্তু এখন এই সফরের আর কোনো পরিকল্পনা নেই ট্রাম্পের।
এনওয়াইটি-এর এই দাবি প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি।
ভারত চলতি বছরের নভেম্বরে নয়াদিল্লিতে কোয়াড শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করবে, যেখানে অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা যোগ দেবেন।
এই বছরের জানুয়ারিতে ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার একদিন পরেই ট্রাম্প প্রশাসন কোয়াডভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের আয়োজন করেছিল।
দিল্লি এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে চলমান বাণিজ্য উত্তেজনার মধ্যে এনওয়াইটি-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চার দিনের সংঘাত সমাধানের বিষয়ে ট্রাম্পের বারবার দাবি কীভাবে ট্রাম্প ও মোদীর মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে দিয়েছে, যা ভারত বরাবরই অস্বীকার করে আসছে।
এনওয়াইটি-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সমাধান করার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বারবার দাবি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ক্ষুব্ধ করেছে। এটি ছিল মাত্র শুরু। এতে আরও বলা হয়, মোদী ট্রাম্পের প্রতি ধৈর্য হারাচ্ছিলেন।
সূত্র: দ্য ইকোনমিক টাইমস
এমএসএম