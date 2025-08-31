  2. আন্তর্জাতিক

ভয়েস অব আমেরিকার ৫০০ সাংবাদিককে ছাঁটাই করছে ট্রাম্প প্রশাসন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২০ এএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ভয়েস অব আমেরিকার ৫০০ সাংবাদিককে ছাঁটাই করছে ট্রাম্প প্রশাসন
ছবি: এআই দিয়ে তৈরি

ফেডারেল অর্থায়নে পরিচালিত বার্তা সংস্থা ভয়েস অব আমেরিকার (ভিওএ) প্রায় ৫০০ কর্মীকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। এই আউটলেটটি বন্ধ করতে এটা ট্রাম্প প্রশাসনের সর্বশেষ পদক্ষেপ। এর আগে সংস্থাটিকে ‘উগ্রপন্থি’ বলে অভিযুক্ত করে হোয়াইট হাউজ। খবর বিবিসির।

প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী ক্যারি লেক এ সিদ্ধান্তকে ন্যায্যতা দিয়ে বলেছেন, এটি ফেডারেল আমলাতন্ত্র কমাতে, সংস্থার সেবা উন্নত করতে এবং মার্কিন নাগরিকদের করের অর্থ সাশ্রয়ে সহায়ক হবে। তবে কর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়ন নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া বিবৃতিতে এই পদক্ষেপকে ‘অবৈধ’ আখ্যা দিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি প্রচারণার মোকাবিলায় ভয়েস অব আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ আন্তর্জাতিক সম্প্রচার সংস্থা, যা টেলিভিশন, রেডিও ও ডিজিটাল মাধ্যমে প্রায় ৫০টি ভাষায় সংবাদ প্রচার করে।

এই আউটলেটের ৫৩২টি পদ থেকে লোকজনকে ছাটাই করা হবে বলে জানা গেছে। এর আগে জুন মাসে লেক ঘোষণা দিয়েছিলেন ৬৩৯ কর্মীকে বরখাস্ত করা হবে। তবে কাগজপত্রের ত্রুটির কারণে সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত হয় এবং কয়েকজন কর্মী আদালতে মামলা করেন।

শুক্রবার রাতে এই ঘোষণা আসে যখন একজন বিচারক রায় দেন যে ট্রাম্প প্রশাসন ভয়েস অফ আমেরিকার পরিচালক মাইকেল আব্রামোভিটজকে বরখাস্ত করার চেষ্টায় যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করেনি। বিচারক লেককে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যও নির্দেশ দেন, যেখানে তাকে আইনজীবীরা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। ভয়েস অব আমেরিকা বন্ধ করার প্রচেষ্টা ঠেকাতে এজেন্সির একদল কর্মচারী এই মামলা দায়ের করেছিলেন।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।