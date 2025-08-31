  2. আন্তর্জাতিক

সম্পর্ক জোরদারে চীন সফরে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম

আহমাদুল কবির
আহমাদুল কবির আহমাদুল কবির , মালয়েশিয়া প্রতিনিধি কুয়ালালামপুর থেকে
প্রকাশিত: ১২:০৮ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
সম্পর্ক জোরদারে চীন সফরে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম

মালয়েশিয়া–চীন সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে চার দিনের সফরে রোববার সকালে চীনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম। রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের আমন্ত্রণে ৩১ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সফরে অংশ নিচ্ছেন তিনি।

আনোয়ার সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সামরিক কুচকাওয়াজে অংশ নেবেন।

যোগাযোগমন্ত্রী ফাহমি ফাদজিল বলেন, এই সফর মালয়েশিয়ার বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদারের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে রয়েছেন তার স্ত্রী দাতুক সেরি ড. ওয়ান আজিজাহ ওয়ান ইসমাইল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী দাতুক সেরি মোহাম্মদ হাসান এবং বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী টেংকু দাতুক সেরি জাফরুল টেংকু আব্দুল আজিজসহ মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য।

আগামীকাল সোমবার আনোয়ার এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। এটি হবে প্রথমবার কোনো মালয়েশিয়ান নেতা উচ্চ পর্যায়ের এই সমাবেশে আমন্ত্রিত হওয়ার ঘটনা। ১ সেপ্টেম্বর তিনি এসসিও প্লাস সম্মেলনে ভাষণও দেবেন।

আসিয়ান সভাপতির দায়িত্বে থেকে মালয়েশিয়ার অংশগ্রহণ আসিয়ান ও এসসিওর মধ্যে সম্পর্ক জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বেইজিংয়ে আনোয়ার রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। উভয় পক্ষ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে মতবিনিময় করবেন।

এছাড়া লি কিয়াং দিয়াওয়ুতাই রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় আনোয়ারের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করবেন। সফরের ফাঁকে আনোয়ার মালয়েশিয়া ও চীনের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সাথে বৈঠকেও অংশ নেবেন।

চীন ২০০৯ সাল থেকে টানা ১৬ বছর ধরে মালয়েশিয়ার বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। ২০২৪ সালে দুই দেশের মোট বাণিজ্য দাঁড়ায় ৪৮৪.১২ বিলিয়ন রিঙ্গিত, যা মালয়েশিয়ার বৈশ্বিক বাণিজ্যের ১৬.৮ শতাংশ।

এমআরএম/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।