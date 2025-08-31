  2. আন্তর্জাতিক

ইউক্রেনের পার্লামেন্টের সাবেক স্পিকারকে গুলি করে হত্যা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৫২ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ইউক্রেনের পার্লামেন্টের সাবেক স্পিকারকে গুলি করে হত্যা
ছবি: এএফপি ফাইল

ইউক্রেনে আন্দ্রি পারুবি নামের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দেশটির পার্লামেন্টের সাবেক স্পিকার আন্দ্রি পারুবিকে পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর লভিভে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। খবর বিবিসির।

যাচাই করা সম্ভব হয়নি এমন একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, কুরিয়ারকর্মীর পোশাক পরা একজন বন্দুকধারী সড়কে পারুবির দিকে এগিয়ে আসছেন। পরে তাকে গুলি করে অস্ত্র হাতে পারুবির পেছন দিয়ে হেঁটে চলে যান ওই ব্যক্তি।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি শনিবারের এই হামলাকে ‘ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং পারুবির পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

৫৪ বছর বয়সী পারুবি ইউক্রেনের ইউরোময়দান গণবিক্ষোভের সময় খ্যাতি অর্জন করেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার করা এবং ২০১৪ সালে ইউক্রেনের তৎকালীন রুশপন্থী প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচের বিরুদ্ধে সংঘটিত গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি।

পারুবির সন্দেহভাজন হামলাকারীকে খুঁজে বের করতে ‘সাইরেন’ নামে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ। এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন, প্রয়োজনীয় সব বাহিনী ও কৌশল মোতায়েন করা হয়েছে।

ইউক্রেনের প্রসিকিউটররা বলেছেন, একজন অজ্ঞাত বন্দুকধারী ওই রাজনীতিবিদকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকবার গুলি চালায় এবং পারুবি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে লভিভ পুলিশ প্রধান ওলেকসান্ডার শ্লিয়াখোভস্কি বলেন, বন্দুকধারী আগ্নেয়াস্ত্র থেকে প্রায় আটটি গুলি চালিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে ‘খুব সতর্কভাবে পরিকল্পনা করে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

এদিকে লভিভের প্রধান প্রসিকিউটর মাইকোলা মেরেট বলেন, কী কারণে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত চলছে। এই হামলার পেছনে রাশিয়ার হাত আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।