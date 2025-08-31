  2. আন্তর্জাতিক

লেবাননে দুই দফা বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৪২ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ইসরায়েল-লেবানন সংঘাত/ফাইল ছবি: এএফপি

লেবাননে দুই দফা বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। লেবাননের জাতীয় সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, আলি আল-তাহের এবং আপার নাবাতিহতে বিমান হামলা চালানো হয়েছে। সে সময় বিস্ফোরণে আশেপাশের বাড়ি-ঘর কেঁপে উঠেছে। খবর আল জাজিরার।

এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে, মিফদুনের দারব আল-কামার সড়কে একটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে কিন্তু কোনো বিস্ফোরণ ঘটেনি।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী নিশ্চিত করেছে যে, তারা হামলা চালিয়েছে। এক বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে যে, তাদের লক্ষ্য ছিল হিজবুল্লাহর একটি সামরিক ঘাঁটি যেখানে সামরিক কার্যকলাপ চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে হিজবুল্লাহর পক্ষ থেকে এখনো কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

গত নভেম্বরে মার্কিন মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতির পরে ইসরায়েল এখনও দক্ষিণ লেবাননে পাঁচটি অবস্থান দখল করে আছে। দুই মাসের মধ্যে তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করার কথা ছিল এবং লেবাননের সশস্ত্র বাহিনীকে দেশের দক্ষিণের নিয়ন্ত্রণ দেওয়ার কথা ছিল। ওই অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরে হিজবুল্লাহর শক্ত ঘাঁটি ছিল।

এদিকে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলে শনিবার (৩০ আগস্ট) লড়াই চলাকালে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর (আইডিএফ) এক রিজার্ভ সদস্য নিহত হয়েছেন। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, নিহত সৈনিক সার্জেন্ট ফার্স্ট ক্লাস (রিজার্ভ) এরিয়েল লুবলিনার (৩৪)। তিনি চলমান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে নিহত হওয়া ৯০০তম ইসরায়েলি সেনা।

তার মৃত্যুর পরিস্থিতি তদন্ত করা হচ্ছে। আইডিএফ-এর প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে যে, দুর্ঘটনাবশত অন্য একজন সৈনিকের ছোড়া গুলিতে তিনি প্রাণ হারান।

