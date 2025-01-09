বারবার ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপেছে আফগানিস্তান

বারবার ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপেছে আফগানিস্তান
আফগানিস্তান ভূমিকম্প প্রবণ হওয়ার কারণে সেখানে প্রায়ই ভূমিকম্প আঘাত হানে। এটি এমন বেশ কয়েকটি ফল্ট লাইনের ওপরে অবস্থিত যেখানে ভারতীয় এবং ইউরেশিয়ান টেকটোনিক প্লেটগুলো মিলিত হয়েছে। ২০২২ সালে পূর্ব আফগানিস্তানে ৫ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্পে কমপক্ষে এক হাজার মানুষ নিহত এবং আরও তিন হাজার মানুষ আহত হয়। এটা ছিল মারাত্মক বিপর্যয়। ভূমিকম্পটি মাঝারি মাত্রার ছিল কিন্তু এতে বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
২০২৩ সালেও দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ হেরাতে ৬ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্পে দুই হাজার মানুষ নিহত হয়।
এর আগে ২০১৫ সালে আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বে এবং উত্তর পাকিস্তানে ভূমিকম্পে ২০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়।
এছাড়া ২০০২ সালে ৬ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্পে উত্তর আফগানিস্তানে প্রায় এক হাজার মানুষ নিহত হয়। তার আগে ১৯৯৮ সালে আফগানিস্তানের প্রত্যন্ত উত্তর-পূর্বে ৬ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প এবং পরবর্তী কম্পনে কমপক্ষে চার হাজার ৫০০ মানুষ নিহত হয়।
এদিকে রোববার দেশটির পূর্বাঞ্চলে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে ৬২২ জনে দাঁড়িয়েছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মুফতি আব্দুল মতিন বলেন, কুনার প্রদেশে কমপক্ষে ৬১০ জন এবং নানগারহার প্রদেশে ১২ জন নিহত হয়েছেন।
এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কুনার প্রদেশে ৬১০ জন নিহত এবং আরও ১৩০০ জন আহত হয়েছে। সেখানে বহু বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। এছাড়া নানগারহার প্রদেশে ১২ জন নিহত এবং আরও ২৫৫ জন আহত হয়েছে। সেখানে কয়েক ডজন বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পৌঁছানোর, সময়মত সহায়তা প্রদানের এবং দৃঢ় ও ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রদেশের স্থানীয় কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।
মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ জানিয়েছে, রোববার (৩১ আগস্ট) স্থানীয় সময় রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে ৬ মাত্রার ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছে। ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল জালালাবাদ শহর থেকে প্রায় ২৭ কিলোমিটার দূরে এবং এর গভীরতা ছিল মাত্র ৮ কিলোমিটার।
টিটিএন