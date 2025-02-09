আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে ৯ শতাধিক, আহত ৩০০০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১৯ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আফগানিস্তানে ভূমিকম্প/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

আফগানিস্তানে ৬ মাত্রার ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত ৯ শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া আহত হয়েছে আরও তিন হাজার মানুষ। মঙ্গলবার দেশটির জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মুুখপাত্র মোহাম্মদ হামাদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খবর এএফপির।

ভূমিকম্পে হতাহতদের মধ্যে অধিকাংশই কুনার প্রদেশের। এছাড়া প্রতিবেশী নানগানহার প্রদেশে আরও ১২ জন নিহত এবং আরও শত শত মানুষ আহত হয়েছে।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপের তথ্য অনুযায়ী, রোববার (৩১ আগস্ট) স্থানীয় সময় রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে ৬ মাত্রার ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছে। ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল জালালাবাদ শহর থেকে প্রায় ২৭ কিলোমিটার দূরে এবং এর গভীরতা ছিল মাত্র ৮ কিলোমিটার।

রোববারের এই ভূমিকম্পে হাজার হাজার মানুষ তাদের ঘরবাড়ি হারিয়েছে। আমাদের তাঁবু দরকার। আমাদের ওষুধ দরকার। রেড ক্রস সহায়তা দিচ্ছে, কিন্তু আমাদের আরও সাহায্যের প্রয়োজন- বিবিসির নিউজ আওয়ারকে এভাবেই বলছিলেন আফগানিস্তানের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত কুনারের আসাদাবাদ এলাকার প্রাদেশিক হাসপাতালে কর্মরত একজন চিকিৎসক।

ভূমিকম্পে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার এই বাসিন্দা জানান, তার ছোট হাসপাতালেই ২০০ জনেরও বেশি মানুষকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। কিছু দেশ এই দুর্যোগ পরিস্থিতিতে ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও, এখনো পর্যন্ত তারা কিছুই পাননি।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাটি দুর্গম এবং পাহাড়ি হওয়ায় মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বেশিরভাগ প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের সবচেয়ে কাছেই অবস্থিত পাহাড়ি কুনার প্রদেশে। দুর্গম এবং পাহাড়ি এলাকাটিতে উদ্ধারকাজ কঠিন হয়ে পড়েছে। হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত এসব এলাকায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছে উদ্ধারকারীরা।

