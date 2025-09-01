আফগানিস্তানে ভূমিকম্প, জরুরি সহায়তা চেয়েছে তালেবান

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প, জরুরি সহায়তা চেয়েছে তালেবান
আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬। এতে এখন পর্যন্ত ২০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তবে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নানগারহার ও কুনার প্রদেশে ভূমিকম্পের কারণে আহত ১১৫ জনেরও বেশি মানুষকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
এদিকে ভূমিকম্পের পর জরুরি সহায়তার জন্য আহ্বান জানিয়েছে দেশটির তালেবান। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় উদ্ধারকাজে সহায়তা করার জন্য তালেবানের কর্মকর্তারা সহায়তা সংস্থাগুলোকে আহ্বান জানিয়েছেন।
কুনার প্রদেশের পুলিশ প্রধান বিবিসিকে জানিয়েছেন, বন্যা এবং ভূমিকম্পের পর আরও কয়েক দফা আফটার শকের কারণে ওই এলাকার রাস্তাগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে।
তিনি বলেন, উদ্ধারকাজ কেবল আকাশপথেই চালানো যেতে পারে। তালেবান কর্মকর্তারা বলছেন যে, তাদের সক্ষমতা সীমিত এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পৌঁছানোর জন্য হেলিকপ্টার সরবরাহের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে সাহায্যের অনুরোধ করেছেন।
ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে কম্পন টের পাওয়া গেছে। প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদেও কম্পন অনুভূত হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএসের তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় রোববার (৩১ আগস্ট) রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৮ কিলোমিটার গভীরে। এরপর থেকে অন্তত আরও তিনবার আফটার শক অনুভূত হয়েছে। সেগুলোর মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৫ থেকে ৫ দশমিক ২-এর মধ্যে।
টিটিএন