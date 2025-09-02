সুদানে ভূমিধসে নিশ্চিহ্ন পুরো গ্রাম, একজন বাদে সবাই নিহত
সুদানের পশ্চিম দারফুর অঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিধসে এক হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বিদ্রোহী গোষ্ঠী সুদান লিবারেশন মুভমেন্ট/আর্মি (এসএলএম/এ) সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে এক বিবৃতিতে জানায়, মর্মান্তিক এ দুর্যোগ থেকে প্রাণে বেঁচেছেন কেবল একজন।
সংগঠনটি জানায়, কয়েক দিনের টানা ভারী বৃষ্টির পর গত রোববার (৩১ আগস্ট) দারফুরের মাররা পর্বতমালার তারাসিন গ্রামে এ ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। এতে গোটা গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।
বিবৃতিতে বলা হয়- প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, গ্রামের সব বাসিন্দা অর্থাৎ এক হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। একজন মাত্র বেঁচে গেছেন।
বিদ্রোহী গোষ্ঠীর ভাষ্য অনুযায়ী, ভূমিধসের তীব্রতায় পুরো গ্রাম মাটির নিচে চাপা পড়ে যায় ও এলাকার একটি অংশ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। ওই অঞ্চলটি আগে লেবু ও কমলার মতো সাইট্রাস ফল উৎপাদনের জন্য পরিচিত ছিল।
দুর্যোগে হতাহতদের উদ্ধারে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার কাছে জরুরি সহায়তার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।
এরই মধ্যে সুদান টানা তৃতীয় বছরের মতো ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে বিশ্বের অন্যতম ভয়াবহ মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে, বিশেষত দারফুরের কিছু অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এ বছর মার্চে সেনাবাহিনী রাজধানী খার্তুমের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর দারফুরে বিশেষ করে এল-ফাশের এলাকায় সংঘর্ষ আরও তীব্র হয়েছে।
সূত্র: এএফপি
