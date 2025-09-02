পুতিন-শি’র সঙ্গে মোদীর বৈঠক ‘লজ্জাজনক’: ট্রাম্পের উপদেষ্টা
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠককে ‘লজ্জাজনক’ বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো। তার মতে, ভারতের এখন রাশিয়ার সঙ্গে নয়, যুক্তরাষ্ট্রের পাশে থাকা উচিত।
রোববার (৩১ আগস্ট) এসসিও সম্মেলনে যোগ দিয়ে পুতিন ও শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদী। এর প্রতিক্রিয়ায় সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) নাভারো বলেন, মোদীকে শি জিনপিং ও পুতিনের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখে লজ্জা লাগে। তিনি কী ভাবছেন বুঝতে পারছি না। আশা করি তিনি বুঝতে পারবেন যে তার থাকা উচিত আমাদের পাশে, রাশিয়ার পাশে নয়।
এর আগে তিনি বলেন, মোদী একজন ভালো নেতা। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে বিশ্বের সব থেকে বড় গণতন্ত্রের নেতা হয়েও তিনি কেন পুতিন আর শি জিনপিংয়ের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন।
ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নাভারো বলেন, আমি ভারতের মানুষকে শুধু এটাই বলতে চাইবো যে, ঘটনা যা হচ্ছে, সেগুলো বুঝুন। ভারতের জনগণের মূল্যে ‘ব্রাহ্মণরা’ মুনাফা কামাচ্ছে। আমরা চাই, এটা বন্ধ হোক।
পিটার নাভারো এর আগেও রাশিয়া থেকে খনিজ তেল কেনার ব্যাপারে ভারতের প্রতি আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছিলেন।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত পিটার নাভারো গত সপ্তাহে ব্লুমবার্গ টিভির সঙ্গে আলাপচারিতায় বলেছিলেন, রাশিয়া আর ইউক্রেনের যুদ্ধ আসলে ‘মোদীর যুদ্ধ’।
রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ভারতের ওপরে বাড়তি ২৫ শতাংশসহ মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, রাশিয়া থেকে তেল কিনে ভারত ইউক্রেন যুদ্ধে মস্কোকে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা দিচ্ছে।
সূত্র: এনডিটিভি, বিবিসি বাংলা
এসএএইচ