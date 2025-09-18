পশ্চিমবঙ্গের পাইকারি বাজারে বাংলাদেশের ইলিশ, কেজি ১৫০০ রুপি
অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের পাইকারি মাছের বাজার হাওড়ায় এসে পৌঁছালো বাংলাদেশের সুস্বাদু রুপালি ইলিশ। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকেই হাওড়ার পাইকারি বাজারে বিক্রি হচ্ছে পদ্মার ইলিশ। আজই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার খুচরা বাজারে এই ইলিশ পৌঁছে যাবে বলে জানিয়েছেন পাইকারি বিক্রেতা।
হাওড়ার পাইকারি বাজারে বাংলাদেশের ইলিশ প্রতি কিলোগ্রাম ১৫০০-১৬০০ রুপিতে বিক্রি হচ্ছে। তবে জোগান এবং চাহিদার ওপরে দাম ওঠানামা করতে পারে বলে জানিয়েছেন মাছ ব্যবসায়ীরা।
গত বুধবার গভীর রাতে উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ১০ ট্রাকে মোট ৫০ মেট্রিক টন ইলিশ ভারতে এসে পৌঁছায়।
এ বিষয়ে ফিস ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার মাকসুদ জানিয়েছেন, প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলাদেশ সরকার দুর্গাপূজা উপলক্ষে ইলিশ পাঠিয়েছে। আমরা ইলিশ চেয়ে বাংলাদেশ সরকারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। মাছ পাঠানোয় আমরা বাংলাদেশের সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।
তিনি বলেন, বাংলাদেশে মাছের জোগান কম হয়েছে। দুই-তিনদিন মজুতের পর এই মাছ আসতে পেরেছে। আমাদের এখানে এক কেজি ওজনের ইলিশের পাইকারি দাম ১৫০০-১৭০০ রুপিতে বিক্রি হচ্ছে।
আনোয়ার মাকসুদ আরও বলেন, চলতি বছর বাংলাদেশ সরকার ১২০০ মেট্রিক টন ইলিশ আমদানির অনুমতি দিয়েছে। তবে আমাদের মনে হয় না আমরা ৫০০ মেট্রিক টন ইলিশ আমদানি করতে পারবো। কারণ হাতে সময় অনেক কম। আগামী ৫ অক্টোবর হচ্ছে মাছ আনার শেষ সময়।
পূজার আগে বাজারে পদ্মার ইলিশ ঢোকায় খুশি বিক্রেতারা। মাছ বিক্রেতা সুকুমার মল্লিক জানান, পাইকারি বাজারের এক কেজি বাংলাদেশি ইলিশ ১৫০০ থেকে ১৭০০ রুপিতে বিক্রি হচ্ছে। খুচরা বাজারে দুই হাজার রুপি বিক্রি হবে। ফলে কতজন কিনতে আগ্রহী হবেন বোঝা যাচ্ছে না।
