জেন জি আন্দোলনে উত্তাল বিশ্ব, কোন কোন দেশে ঝুঁকিতে সরকার?
বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে জেনারেশন জেড বা জেন-জি প্রজন্মের নেতৃত্বে আন্দোলন। দক্ষিণ এশিয়া থেকে লাতিন আমেরিকা, ইউরোপ থেকে যুক্তরাষ্ট্র—কোথাও দুর্নীতি, কোথাও চাকরির সংকট, কোথাও আবার বাজেট কাটছাঁট বা অভিবাসন ইস্যুতে রাস্তায় নামছে তরুণরা। এতে একাধিক দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে, প্রশ্ন উঠছে ছাত্র আন্দোলনের মুখে সরকার টিকে থাকবে তো?
একনজরে দেখে নেওয়া যাক সম্প্রতি কোন কোন দেশে জেন জি আন্দোলন হয়েছে বা হচ্ছে-
নেপাল
নেপালের সাম্প্রতিক জেন জি আন্দোলনের খবর প্রায় সবারই জানা। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে গত ৮ সেপ্টেম্বর রাস্তায় নেমে আসে দেশটির তরুণ প্রজন্ম। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ গুলি চালালে প্রাণ যায় অন্তত ১৯ জনের। পরদিন বিক্ষোভ আরও সহিংস হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত পদত্যাগে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি।
ভারত
নেপালের মতো প্রতিবেশী ভারতেও একের পর এক রাজ্যে দাবিদাওয়া নিয়ে রাজপথ গরম হয়ে উঠছে। বিহারে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ঘিরে গত ৯ সেপ্টেম্বর চাকরিপ্রত্যাশীদের আন্দোলন অচল করে দেয় শহরের রাস্তাঘাট। এর পরপরই আসামে মোড়ান সম্প্রদায়ের প্রায় ২০ হাজার মানুষ ‘তফসিলি উপজাতি’ মর্যাদার দাবিতে রাজপথে নামে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরের আগে এই বিক্ষোভে কেঁপে ওঠে গোটা রাজ্য।
ফিলিপাইন
ফিলিপাইনে বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ ঘিরে ক্ষোভে ফুঁসছে জনতা। মানুষ প্রশ্ন তুলছে- কোটি কোটি টাকার সড়ক, সেতু, বাঁধ নির্মাণে খরচ হলেও বন্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ কেন? প্রেসিডেন্ট মার্কোস জুনিয়র নিজেই ভুয়া প্রকল্পের অস্তিত্ব স্বীকার করার পর তরুণদের ক্ষোভ আরও বেড়েছে। তারা এখন প্রস্তুতি নিচ্ছে বড় বিক্ষোভ আয়োজনের।
পূর্ব তিমুর
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরেক দেশ পূর্ব তিমুরে সংসদ সদস্যদের আজীবন ভাতা ও গাড়ি সুবিধার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জেন-জি তরুণরা রাস্তায় নামে গত ১৬ সেপ্টেম্বর। বিক্ষোভে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়, সরকারি গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগও ঘটে। তবে শেষ পর্যন্ত পিছু হটে সরকার, বাতিল করে দুটি পরিকল্পনাই।
পেরু
লাতিন আমেরিকার দেশ পেরুতেও একই দৃশ্য। গত ২০ সেপ্টেম্বর লিমায় শত শত বিক্ষোভকারীর সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। দুর্নীতি, সংগঠিত অপরাধ ও বিতর্কিত পেনশন সংস্কারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে যোগ দেয় তরুণরা। প্রেসিডেন্ট দিনা বোলুয়ার্তের জনপ্রিয়তা দ্রুত কমে যাওয়ায় দেশটিতে রাজনৈতিক সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছে।
ফ্রান্স
ইউরোপের দেশ ফ্রান্সে বাজেট কাটছাঁট ও অবসরের বয়স বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘিরে ধর্মঘটে নেমেছে শিক্ষক, ট্রেনচালক, ফার্মাসিস্ট ও হাসপাতালের কর্মীরা। শিক্ষার্থীরাও বিদ্যালয়ের প্রবেশপথ অবরোধ করে আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে। শ্রমিক ইউনিয়নগুলো বলছে, ম্যাক্রোঁ সরকারের নীতিই শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে।
যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে গত সপ্তাহে ট্রাম্প টাওয়ারের সামনে অভিবাসনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেয় শিক্ষার্থীরা। হাতে মেক্সিকো, পুয়ের্তো রিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা নিয়ে তারা বিভিন্ন স্লোগানে মুখরিত করে তোলে গোটা এলাকা।
সার্বিয়া
বালকান অঞ্চলের সার্বিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সংকট ও পুলিশি সহিংসতার প্রতিবাদে নোভি সাদ শহরে হাজারও ছাত্র রাস্তায় নেমেছে। প্রায় ১০ মাস ধরে দেশটিতে বিক্ষোভ চলছে, যা গত আগস্টের পর থেকে সহিংস রূপ নিয়েছে।
সূত্র: কাঠমান্ডু পোস্ট, ফ্রি প্রেস জার্নাল, এএফপি, সিবিএস নিউজ, আল-জাজিরা, বিবিসি
