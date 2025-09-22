এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিলো যে কয়টি দেশ

এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিলো যে কয়টি দেশ
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার আন্দোলন দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের কয়েকটি বড় দেশ একে একে এগিয়ে আসায় বিষয়টি নতুন মাত্রা পেয়েছে। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া একযোগে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দেয়। তাদের পরপরই একই ঘোষণা আসে পর্তুগালের পক্ষ থেকে। শিগগিরই স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দিতে চলেছে ফ্রান্স। এর আগেই চলতি বছরের ২০ মার্চ মেক্সিকো ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
আরও পড়ুন
ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিলো যুক্তরাজ্য-কানাডা-অস্ট্রেলিয়া
এবার ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিলো পর্তুগাল
এবার ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিচ্ছে ফ্রান্স
জাতিসংঘের ১৯৩ সদস্য দেশের মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৫১টি দেশ ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ দেশ। তবে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলো এত দিন ধরে দ্বিধায় ছিল। সেই চিত্র এবার বদলাতে শুরু করেছে।
বাংলাদেশের স্বীকৃতি
স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি অটুট সমর্থন বজায় রাখে, আর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মাধ্যমে সেই অবস্থানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়।
১৯৮৮ সালের ১৫ নভেম্বর ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার পর জাতিসংঘের যে ১৩৭টি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তার একটি বাংলাদেশ। ১৯৮৮ সালের ১৬ নভেম্বর ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশ।
এ পর্যন্ত জাতিসংঘের ১৯৩ সদস্যের মধ্যে ১৫১টি দেশ ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এর মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন ও মধ্য আমেরিকার দেশই বেশি। আসুন জেনে নেওয়া যাক, কোন দেশ কবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে-
২০২৫- পর্তুগাল, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো।
২০২৪- আর্মেনিয়া, স্লোভেনিয়া, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে, স্পেন, বাহামা, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো, জ্যামাইকা, বার্বাডোজ।
২০১৯- সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস।
২০১৮- কলম্বিয়া।
২০১৫- সেন্ট লুসিয়া, হলি সি।
২০১৪- সুইডেন।
২০১৩- গুয়াতেমালা, হাইতি।
২০১২- থাইল্যান্ড।
২০১১- আইসল্যান্ড, ব্রাজিল, গ্রানাডা, অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা, ডমিনিকা, বেলিজ, সেন্ট ভিনসেন্ট, হন্ডুরাস, এল সালভাদর, সিরিয়া, দক্ষিণ সুদান, লাইবেরিয়া, লেসোথো, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, সুরিনাম, পেরু, গায়ানা, চিলি।
২০১০- আর্জেন্টিনা, ইকুয়েডর, বলিভিয়া।
২০০৯- ভেনেজুয়েলা, ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র।
২০০৮- আইভরি কোস্ট, লেবানন, কোস্টারিকা।
২০০৬- মন্টেনেগ্রো।
২০০৪- পূর্ব তিমুর।
১৯৯৮- মালাউয়ি।
১৯৯৫- দক্ষিণ আফ্রিকা, কিরগিজস্তান, পাপুয়া নিউগিনি।
১৯৯৪- উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান।
১৯৯২- বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা, জর্জিয়া, তুর্কমেনিস্তান, আজারবাইজান, কাজাখস্তান।
১৯৯১- ইসওয়াতিনি
১৯৮৯- ফিলিপাইন, ভানুয়াতু, বেনিন, ইকুয়েটরিয়াল গিনি, কেনিয়া, ইথিওপিয়া, রুয়ান্ডা।
১৯৮৮- রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন, ভারত, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, ভুটান, ভিয়েতনাম, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, আলজেরিয়া, বাহরাইন, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, কুয়েত, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, ইয়েমেন, মরক্কো, ইরান, ওমান, পোল্যান্ড, বেলারুশ, ইউক্রেন, বুরুন্ডি, বতসোয়ানা, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গো, গ্যাবন, সাও তোমে অ্যান্ড প্রিন্সেপ, মোজাম্বিক, অ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, সিয়েরা লিওন, উগান্ডা, লাওস, চাদ, ঘানা, টোগো, জিম্বাবুয়ে।
১৯৮৮ সালেই ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয় সাইপ্রাস, চেক প্রজাতন্ত্র, মিশর, গাম্বিয়া, নাইজেরিয়া, সিশেলস, স্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া, ব্রুনেই, জিবুতি, মরিশাস, সুদান, কিউবা, জর্ডান, মাদাগাস্কার, নিকারাগুয়া, সার্বিয়া, জাম্বিয়া, মৌরিতানিয়া, সোমালিয়া, বুলগেরিয়া, কেপ ভার্দে, নাইজার, রোমানিয়া, তানজানিয়া, হাঙ্গেরি, মঙ্গোলিয়া, সেনেগাল, বুরকিনা ফাসো, কম্বোডিয়া, কমোরোস, গিনি, মালি, গিনি বিসাউ, নামিবিয়া, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র।
সূত্র: আল-জাজিরা
এসএএইচ