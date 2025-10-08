অনুষ্ঠানে বিরিয়ানি না পেয়ে বিয়েই ভেঙে দিলেন বর!

অনুষ্ঠানে বিরিয়ানি না পেয়ে বিয়েই ভেঙে দিলেন বর!
অনুষ্ঠানে বিরিয়ানি না পেয়ে বিয়েই ভেঙে দিলেন বর! আর তা নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে ছড়ালো চরম উত্তেজনা। সম্প্রতি এই ঘটনা ঘটেছে ভারতের উত্তর প্রদেশে।
জানা যায়, আগামী ১৭ অক্টোবর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল গন্ডি সালাই গ্রামের এক তরুণী ও গড়মুক্তেশ্বর এলাকার আহতাসাইনি গ্রামের এক যুবকের। গত মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ছিল তাদের বাগদান অনুষ্ঠান।
এদিন বরপক্ষের ৪০ সদস্য ‘লাল খত’ (বিয়েতে আমন্ত্রণের ঐতিহ্যবাহী প্রতীক) নিয়ে কনেপক্ষের বাড়িতে পৌঁছান। কিন্তু গোলমাল বাঁধে খাবার টেবিলে। খাবার পরিবেশনের সময় তারা দেখতে পান, মেন্যুতে মাটন বিরিয়ানি ও মাছ ভাজা নেই। এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বর, অনুষ্ঠানে শুরু হয় তুমুল হট্টগোল।
কনেপক্ষের আত্মীয় ফয়সাল চৌধুরী জানান, তারা বরপক্ষের একাধিক চাহিদা পূরণ করেছিলেন, যার মধ্যে ছিল একটি বুলেট মোটরসাইকেল ও একটি স্করপিও গাড়ি। তবু বরপক্ষ জানিয়ে দেয়, বিরিয়ানি ও মাছ না দেওয়া হলে তারা বরযাত্রী নিয়ে আসবেন না।
এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চরমে ওঠে। স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিজয় গুপ্ত জানান, পুলিশ উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনেছে এবং ঘটনাটি তদন্তাধীন রয়েছে।
খাবারের মেন্যুতে বিরিয়ানি আর মাছ ভাজা না থাকার মতো ঠুনকো বিষয়ের জেরে বিয়ের ১০ দিন আগেই সম্ভাব্য সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটেছে।
সূত্র: এনডিটিভি
