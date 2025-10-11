অস্ট্রেলিয়ায় ছোট প্লেন দুর্ঘটনায় ৩ জন নিহত

  2. আন্তর্জাতিক

অস্ট্রেলিয়ায় ছোট প্লেন দুর্ঘটনায় ৩ জন নিহত

প্রকাশিত: ১১:৪৩ এএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের একটি বিমানবন্দরে ছোট প্লেন দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় শনিবার (১১ অক্টোবর) সকালে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঘটনাটি ঘটে শেলহারবার বিমানবন্দরে, যা রাজ্যের রাজধানী সিডনি থেকে প্রায় ৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। প্লেনটি উড্ডয়নের অল্প সময়ের মধ্যেই বিধ্বস্ত হয়।

এক বিবৃতিতে পুলিশ জানিয়েছে, মাটিতে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে প্লেনটিতে আগুন ধরে যায়, যা পরে ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ নিউ সাউথ ওয়েলস দলের সদস্যরা নিয়ন্ত্রণে আনেন।

প্লেনে থাকা তিনজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল ঘিরে অপরাধ তদন্ত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ট্রান্সপোর্ট সেফটি ব্যুরোকে অবহিত করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে।

সূত্র: রয়টার্স

এমএসএম

