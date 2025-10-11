ইসরায়েলি ড্রোন-বোমা বিস্ফোরণের শব্দ ছাড়াই রাত কাটালো ফিলিস্তিনিরা

ইসরায়েলি ড্রোন-বোমা বিস্ফোরণের শব্দ ছাড়াই রাত কাটালো ফিলিস্তিনিরা
ব্যতিক্রমী একটি রাত পার করলো ফিলিস্তিনিরা। চারপাশে কোনো বোমা হামলা, ড্রোন হামলার শব্দ নেই, কোনো বিস্ফোরণ নেই, সবকিছু কেমন চুপচাপ। গত দুই বছরে এমন ঘটনা ছিল নজিরবিহীন। কিন্তু ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যকার শান্তিচুক্তির পর অবরুদ্ধ এই উপত্যকায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে। খবর আল জাজিরার।
ফিলিস্তিনিরা গাজায় এমন একটি রাত কাটিয়েছে যা তারা গত দুই বছরে কল্পনাও করতে পারেনি। আল জাজিরার হিন্দ খোদারি বলেন, আজ রাতে গাজার ওপর কেবল আশার আলো। কোনো ড্রোন নেই, কোনো বোমা নেই, কমলা আকাশ নেই, কেবল নীরবতা। এখানে এটা এত বিরল যে খুব অদ্ভুত লাগছে। তিনি আরও বলেন, কয়েক মাসের মধ্যে এটাই প্রথম রাত যেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকায় বিমান হামলা হচ্ছে না বা অ্যাম্বুলেন্স ছুটে বেড়াচ্ছে না।
স্থানীয় একজন আল জাজিরাকে বলেন, আজ, ড্রোন বন্ধ হয়ে গেছে এবং আর কোনো গুঞ্জন নেই। আমরা নিরাপদ, আমাদের সন্তানরা নিরাপদ। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের সাথে শান্তিতে জড়ো হয়েছি, এটা খুব ভালো।
দক্ষিণ গাজাজুড়ে জনাকীর্ণ অস্থায়ী শিবিরে, বারবার বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলো অবশেষে শান্তির মুহূর্ত খুঁজে পাচ্ছে। এক নারী আল জাজিরাকে বলেন, গত দুই বছর ধরে আমরা যত যন্ত্রণা এবং যা দেখেছি, তা সত্ত্বেও যুদ্ধবিরতিতে আমি খুশি।
তিনি বলেন, আমাদের ভেতরের ভয় চলে গেছে এবং এখন আমরা আমাদের প্রিয়জন, আমাদের পরিবার, প্রতিবেশী এবং বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছি যারা এখনও বেঁচে আছে। আমি সত্যিই খুশি। আজ আমি বাজারে গিয়ে আমার বোনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমি তাকে দুই বছর ধরে দেখিনি। তাকে দেখে আমার হৃদয়ে সত্যিকারের আনন্দ অনুভূত হয়েছে।
টিটিএন