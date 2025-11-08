ভিডিও ভাইরাল
জাপানের রাস্তা এত পরিষ্কার, সাদা মোজায় দাগ পড়লো না একটুও!
জাপানিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সুনাম সবাই শুনেছেন। কিন্তু সেটি ঠিক কতখানি সত্য, তার নমুনা দেখালেন এক জাপানি ইনফ্লুয়েন্সার। জুতা ছাড়াই সাদা মোজা পরে তিনি হাঁটলেন টোকিওর রাস্তায়। আর তার এই পরীক্ষার যা ফল এলো, তা ছিল পুরোপুরি অবিশ্বাস্য!
ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, জোজো সিম ওই ইনফ্লুয়েন্সার জুতা ছাড়াই একজোড়া সাদা মোজা পরে ব্যস্ত টোকিও শহরের রাস্তায় টানা ১০ মিনিট হাঁটছেন। চারপাশে ভিড়, গাড়ি চলছে—সবকিছুর মধ্যেও হাঁটা শেষে দেখা যায়, তার মোজাগুলো প্রায় একদমই দাগহীন!
ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া এই ভিডিও দেখে অবাক হয়েছেন দর্শকেরা। অনেকেই টোকিওর পরিচ্ছন্নতা ও নাগরিক দায়িত্ববোধের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন জাপানকে।
এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘এ কারণেই জাপান আমার প্রিয় দেশগুলোর একটি।’ অন্য এক মন্তব্যে বলা হয়েছে, ‘রাত ৩টায় ট্রাক এসে সব পরিষ্কার করে নিয়ে যায়। জাপানিরা সত্যিই পরিশ্রম করে শহরটাকে এমন রাখে।’
বিশ্বের অন্যতম পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে টোকিওর সুনাম বহু পুরোনো। আশ্চর্যের বিষয়, শহরের অনেক এলাকায় প্রকাশ্যে ময়লার ডাস্টবিন পর্যন্ত নেই, বাসিন্দারা নিজেদের বর্জ্য নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে যান। পরিচ্ছন্নতাকে তারা মনে করেন সামাজিক দায়িত্ব, আইনের বাধ্যবাধকতা নয়।
ইনফ্লুয়েন্সারের এই সরল কিন্তু প্রতীকী পরীক্ষা এখন আলোচনার ঝড় তুলেছে। অনেকে বলছেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শুধু অবকাঠামোর বিষয় নয়, এটি মানুষের অভ্যাস ও সামাজিক সংস্কৃতির প্রতিফলন।
সূত্র: ফ্রি প্রেস জার্নাল
