গাজায় আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েনের প্রস্তাবে কেন সায় নেই চীন-রাশিয়ার?

গাজায় আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েনের প্রস্তাবে কেন সায় নেই চীন-রাশিয়ার?
গাজায় আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনা অনুমোদন দিয়েছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ। সোমবার (১৭ নভেম্বর) প্রস্তাবটি ১৩ ভোটে গৃহীত হয়। কোনো দেশ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা না করলেও ভোটদানে বিরত ছিল চীন ও রাশিয়া। দুই দেশই বলেছে—প্রস্তাবটিতে অস্পষ্টতা, ফিলিস্তিনিদের ভূমিকা খাটো করা এবং ‘ঔপনিবেশিক শাসন’ ফেরার ঝুঁকি রয়েছে।
চীনের উদ্বেগ: ফিলিস্তিনিদের ভূমিকার স্পষ্টতা নেই
চীনের জাতিসংঘ প্রতিনিধি ফু কং বলেন, প্রস্তাবটিতে গাজার ভবিষ্যত শাসনব্যবস্থায় ফিলিস্তিনিদের ভূমিকা পরিষ্কার নয়, যা ‘গভীরভাবে উদ্বেগজনক’।
ফু কং জানান, প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী (আইএসএফ) ও ‘বোর্ড অব পিস’-এর গঠন, কাঠামো, ক্ষমতা ও প্রস্তুতির মানদণ্ড সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। তার কথায়, ‘গাজা ফিলিস্তিনিদের। প্রস্তাবে তাদের শাসনাধিকার প্রতিফলিত হয়নি।’
চীন আরও অভিযোগ করেছে, প্রস্তাবটি জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেনি। বিশেষ করে ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন ‘বোর্ড অব পিস’কে গাজার বেসামরিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখভালের দায়িত্ব দিলেও এর ওপর কোনো স্বাধীন তদারকি বা মূল্যায়ন ব্যবস্থার উল্লেখ নেই।
রাশিয়ার অভিযোগ: ‘ঔপনিবেশিক ধাঁচ’
রাশিয়ার জাতিসংঘ দূত ভ্যাসিলি নেবেনজিয়া বলেন, এই প্রস্তাব ফিলিস্তিনিদের ভূমিকা উপেক্ষা করে এবং বাস্তবে গাজাকে পশ্চিম তীর থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করার ঝুঁকি তৈরি করে।
তিনি সতর্ক করে বলেন, এই প্রস্তাব যেন যুক্তরাষ্ট্রের পরীক্ষামূলক উদ্যোগের ঢাল না হয়। গাজা ও পশ্চিম তীরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার উদ্যোগ ঔপনিবেশিক ধারার পুনরাবৃত্তির মতো।
রাশিয়ার মতে, প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক বাহিনী কীভাবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করবে, সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। বরং বাহিনীকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যা তাদের সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত করে তুলতে পারে এবং ‘শান্তিরক্ষী নয়, বরং সংঘাতের এক পক্ষে’ পরিণত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে।
সূত্র: আল-জাজিরা
কেএএ/