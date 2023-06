অর্থপাচারের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন তামিলনাড়ুর বিদ্যুৎ, নিষেধাজ্ঞা ও আবগারি মন্ত্রী ভি সেন্থিল বালাজি। মঙ্গলবার (১৪ জুন) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় ভারতের কেন্দ্রীয় আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বুধবার সকালে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

গ্রেফতারের পর বালাজিকে শারীরিক পরীক্ষা-নীরিক্ষার জন্য চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু সেখানেই শুরু হয় নাটকীয় ঘটনা। অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামানোর সময় এই ডিএমকে নেতাকে অঝোর ধারায় কাঁদতে দেখা যায়। কোনোভাবেই চোখের পানি আটকাতে পারছিলেন না তিনি। এ সময় হাসপাতালের বাইরে ইডির বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছিলেন তার সমর্থকেরা।

ডিএমকে নেতা পি কে সেকার বাবু বলেছেন, বালাজি আইসিইউতে রয়েছেন। তিনি অজ্ঞান ছিলেন, নাম ধরে ডাকলেও তাতে সাড়া দেননি। তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে... তার কানের কাছে ফোলাভাব রয়েছে। চিকিৎসকরা বলেছেন, তার ইসিজিতে (ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম) তারতম্য দেখা গেছে... এগুলো নির্যাতনের লক্ষণ।

#WATCH | Tamil Nadu Electricity Minister V Senthil Balaji breaks down as ED officials took him into custody in connection with a money laundering case and brought him to Omandurar Government in Chennai for medical examination pic.twitter.com/aATSM9DQpu