কর্ণফুলী গ্রুপে ট্রেইনি এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগ, কর্মস্থল গাজীপুর

কর্ণফুলী গ্রুপে ট্রেইনি এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগ, কর্মস্থল গাজীপুর
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপে ‘ট্রেইনি এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কর্ণফুলী গ্রুপ
পদের নাম: ট্রেইনি এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট)
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: ১৪,০০০-১৫,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৬ -৩০ বছর
কর্মস্থল: গাজীপুর
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক কর্ণফুলী গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ