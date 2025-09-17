  2. জাগো জবস

কর্ণফুলী গ্রুপে ট্রেইনি এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগ, কর্মস্থল গাজীপুর

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০৭ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কর্ণফুলী গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপে ‘ট্রেইনি এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: কর্ণফুলী গ্রুপ

পদের নাম: ট্রেইনি এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট)
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: ১৪,০০০-১৫,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৬ -৩০ বছর
কর্মস্থল: গাজীপুর

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক কর্ণফুলী গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

