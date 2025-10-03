  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, ২২ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

প্রকাশিত: ০৯:৪৩ এএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসিতে ‘ড্রাইভার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের ২২ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি
বিভাগের নাম: পিকআপ/ডেলিভারি ভ্যান

পদের নাম: ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস অথবা এসএসসি/এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২২-৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

