নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, ২২ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, ২২ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসিতে ‘ড্রাইভার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের ২২ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি
বিভাগের নাম: পিকআপ/ডেলিভারি ভ্যান
পদের নাম: ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস অথবা এসএসসি/এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
৪০৯ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১০৪ টাকা
২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, ৪০ বছরেও আবেদন
৮০ জনকে নিয়োগ দেবে ঢাকা ওয়াসা, এসএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২২-৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৪ টাকা
২৫ সহকারী পরিচালক নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৪৬ জনকে নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
আবেদনের শেষ সময়: ৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জিকেএস