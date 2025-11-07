নিয়োগ দেবে সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, থাকছে বিভিন্ন সুবিধা

নিয়োগ দেবে সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, থাকছে বিভিন্ন সুবিধা
সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজে ‘অফিস সুপারিনটেনডেন্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৩ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। বেতন ছাড়াও থাকছে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা। শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জেসিও অথবা সার্জেন্ট পদবির সদস্যরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, সাভার সেনানিবাস, ঢাকা
পদের নাম: অফিস সুপারিনটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ১ জন
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১২তম গ্রেড
অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী বাড়িভাড়া, চিকিৎসা, উৎসব, উৎসাহ ভাতা, পিএফ, গ্র্যাচুইটিসহ অন্যান্য সুবিধাদি দেওয়া হবে।
আরও পড়ুন
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে পরিবেশ অধিদপ্তর, আবেদন অনলাইনে
১১৫ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: সহকারী শিক্ষক পদের জন্য ৫০০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। টাকা জমার রশিদ অবশ্যই প্রিন্ট করে রাখতে হবে।
লিখিত পরীক্ষা: ২৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ শুক্রবার সকাল ১০টায় অত্রপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক ও ডেমোনেস্ট্রেশন পরীক্ষার তারিখ ও সময় প্রার্থীদের মোবাইল ফোন/এসএমএস/ই-মেইল এর মাধ্যমে জানানো হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রার্থীকে টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না।
আরও পড়ুন
৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে জাতীয় জাদুঘর, এসএসসি পাসেও আবেদন
২৯ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
১৮ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
আবেদনের শেষ সময়: ২৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জিকেএস