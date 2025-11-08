কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৪৫ হাজার টাকা

কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৪৫ হাজার টাকা
আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশে ‘ট্রেইনার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন ৪৫ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কেয়ার বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: সফট স্কিল
পদের নাম: ট্রেইনার
পদসংখ্যা: ৮ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: ৪৫,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা (সাভার)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক কেয়ার বাংলাদেশ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এএসএম