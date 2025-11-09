ঢাকায় নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, ২৪ বছর হলেই আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, ২৪ বছর হলেই আবেদন
এসিআই মটরস লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/সিনিয়র সেলস ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের ২৪ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এসিআই মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: জেনারেটর
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/সিনিয়র সেলস ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (ইইই/এমই)
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৪-৩৬ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (তেজগাঁও)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক এসিআই মটরস লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ