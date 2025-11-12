ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদন

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদন
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেডে ‘জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। এইচএসসি পাসের প্রার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ থাকছে। অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্রার্থীরা চাকরির সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: ভেটিং প্রসেস (তথ্য যাচাই-বাছাই করণ)
পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান অথবা এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ২৫,০০০-৩০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২২-৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেড করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ