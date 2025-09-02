  2. লাইফস্টাইল

নারিকেল তালের বরফি

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:০৫ এএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নারিকেল তালের বরফি

নারিকেল দিয়ে আমাদের দেশে বিভিন্ন খাবার রান্না করা হয়ে থাকে। কখনো তরকারিতে আবার কখনো ডেজার্ট হিসেবে নারিকেল ব্যবহার দেখা যায়।

তবে আজ একটি বিশেষ দিন। ২ সেপ্টেম্বর সারা বিশ্বে নারিকেল দিবস পালিত হয়। এশিয়ান অ্যান্ড প্যাসিফিক কোকোনাট কমিউনিটি (এপিসিসি) মূলত দিবসটি পালন করে।

তাই নারিকেল দিবস উপলক্ষে আপনিও বাড়িতে ভিন্ন কোন পদ বানাতে পারেন। এখন যেহেতু তালের মৌসুম, তাই তাল আর নারিকেল দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন তাল নারিকেলের বরফি। জিভে জল আনা এই পদটি খুব সহজে ও অল্প উপকরণে তৈরি করা যায়।

আসুন জেনে নেওয়া যাক বাড়িতে কীভাবে নারিকেল তালের বরফি বানাবেন-

উপকরণ
১.তালের রস ২ কাপ
২. নারিকেল কুচি ১ কাপ
৩. গুড় ১ কাপ
৪. দুধ ১ লিটার
৫. মাওয়া আধা কাপ
৬.ঘি ২ টেবিল চামচ
৭. এলাচ গুঁড়া আধা চা চামচ
৮. কাজু ও কিশমিশ পরিমাণমতো

নারিকেল তালের বরফি

প্রস্তুত প্রণালি
প্রথমে তালের রস ছেঁকে নিন। একটি কড়াইয়েতে মাঝারি আঁচে দিয়ে কিছুটা ঘন হওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। এবার গুড় দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।

মেশানো হলে নারকেল কুচি, দুধ ও মাওয়া দিয়ে নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ পর ঘি ও এলাচ গুঁড়া মিশিয়ে দিন। মিশ্রণটি কড়াই থেকে ছাড়তে শুরু করলে বুঝবেন বরফি তৈরি হয়ে গেছে।

এবার একটি ট্রেতে ঘি মাখিয়ে মিশ্রণ ঢেলে দিন। সমান করে ছড়িয়ে দিন। ঠান্ডা হলে বরফির আকারে কেটে কাজু ও কিশমিশ দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

এসএকেওয়াই/এএমপি/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সহজে বানান তালের লুচি

সহজে বানান তালের লুচি

খাবার-দাবার
মিষ্টিকুমড়ার মোরব্বা খেয়েছেন কখনো?

মিষ্টিকুমড়ার মোরব্বা খেয়েছেন কখনো?

খাবার-দাবার
ক্ষীর মালাই আইসক্রিম বানাবেন যেভাবে

ক্ষীর মালাই আইসক্রিম বানাবেন যেভাবে

খাবার-দাবার