রাইস পাকোড়ার সহজ রেসিপি

রাইস পাকোড়ার সহজ রেসিপি
দুপুরে ভাত খাওয়ার পর অনেক সময়ই অতিরিক্ত কিছু ভাত রয়ে যায়। এই ভাত দিয়ে বিকেলের নাস্তায় তৈরি করতে পারেন মজাদার রাইস পাকোড়া। বিকেলের চায়ের সঙ্গে এই পাকোড়া নাস্তায় আলাদা স্বাদ তৈরি করবে।
আসুন জেনে নেওয়া যাক রাইস পাকোড়া কীভাবে তৈরি করবেন-
- উপকরণ
১. ভাত ১ কাপ
২. বেসন আধা কাপ
৩. চালের গুঁড়া ২ টেবিল চামচ
৪. পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ
৫. কাঁচামরিচ কুচি ১ টেবিল চামচ
৬. ধনিয়া পাতা কুচি আধা চা চামচ
৭. জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ
৮. লবণ পরিমাণমতো
৯. তেল প্রয়োজনমতো
- প্রস্তুত প্রণালি
একটি পাত্রে ভাত নিয়ে তার মধ্যে বেসন, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, ধনিয়া পাতা কুচি, জিরা গুঁড়া, লবণ দিয়ে ভালো করে চটকে মেখে নিন। কড়াইতে তেল গরম হলে মিশ্রণ থেকে ছোট ছোট পাকোড়ার মতো করে ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে চুলা থেকে নামিয়ে চায়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন মজাদার রাইস পাকোড়া।
