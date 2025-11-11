সাহসী পোশাকে নুসরাত, যার প্রতিটি ভাঁজে লুকিয়ে আছে আত্মবিশ্বাস

সাহসী পোশাকে নুসরাত, যার প্রতিটি ভাঁজে লুকিয়ে আছে আত্মবিশ্বাস
টালিউডের গ্ল্যামার দুনিয়ায় নুসরাত জাহান এমন এক নাম, যার প্রতিটি লুকই যেন হয়ে ওঠে ফ্যাশন বইয়ের নতুন অধ্যায়। সম্প্রতি তার পরিধেয় এই সাদা রূপালি ওয়ান-শোল্ডার গাউনটি আবারও প্রমাণ করে, তিনি শুধু একজন অভিনেত্রী নন; এক সাহসী স্টাইল আইকন, যিনি পোশাকের ভেতর দিয়ে নিজেকে নতুনভাবে প্রকাশ করতে জানেন।
সিল্কি শাইন আর ড্রেপড ডিজাইনের এই পোশাকের কাটিং যেন একেবারেই ভিন্ন মাত্রার। কোমরের পাশে কাটা অংশ আর থাই-হাই স্লিট ডিজাইনটি পোশাকে এনেছে সাহসী আবেদন, তবে তা কোনোভাবেই অতি নয়; বরং সুচারুভাবে ফুটিয়ে তুলেছে নারীর আত্মবিশ্বাস ও সৌন্দর্যের সংমিশ্রণ।
তার এই লুকে সবচেয়ে চোখে পড়ে মিনিমালিজমের সৌন্দর্য। ভারী অ্যাকসেসরিজ নয়, কেবল হাতে কয়েকটি ব্রেসলেট আর পায়ে ক্লাসি হিল। নুসরাত জানেন, নিজের উপস্থিতিই তার সবচেয়ে বড় অলংকার।
মেকআপে রাখা হয়েছে হালকা গ্লো। চোখে সফট পিঙ্ক আইশ্যাডো, ঠোঁটে ন্যুড টোনের লিপস্টিক আর চুলে ঢেউখেলানো ওয়েভ-সব মিলিয়ে পুরো লুকটি যেন একেবারে ‘গ্ল্যাম উইথ গ্রেস’।
ব্যাকড্রপের উষ্ণ রঙ আর আলোর প্রতিফলনে তার সাদা গাউনের ঝলক আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। ফলে ছবিটিতে যেমন ফ্যাশনের আভিজাত্য আছে, তেমনই আছে এক ধরণের শিল্পীসুলভ রোমান্টিসিজম।
নুসরাতের ফ্যাশনসেন্স বরাবরই একটু অন্যরকম। তিনি পোশাক পরেন নিজের মেজাজ, আত্মবিশ্বাস আর আবেগের প্রকাশ হিসেবে। এই লুকটিও যেন তারই প্রতিচ্ছবি-আত্মবিশ্বাসী, সুশোভিত আর আধুনিক নারীর প্রতীক।
নুসরাত জাহানের এই সাজ কেবল ফ্যাশনের প্রদর্শন নয়; এটি এক আত্মবিশ্বাসের উচ্চারণ যেখানে সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব আর আধুনিকতার নিখুঁত সংলাপ তৈরি হয়েছে এক ফ্রেমে।
জেএস/