যেন ছোট্ট এক বৃক্ষ! শীতের এই সবুজ সবজির গুণ জানেন কি
শরীরকে ভেতর থেকে শক্তিশালী রাখতে আমরা প্রতিদিন নানা ধরনের সবজি খাই, কিন্তু তার মধ্যে ব্রোকলি যে আলাদা জায়গা দখল করে নিয়েছে তা অনেকেই জানেন না। সবুজ ফুলকপির মতো দেখতে এই সবজিটি ভিটামিন, খনিজ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট—সব মিলিয়ে একেবারে পূর্ণাঙ্গ পুষ্টির প্যাকেজ।
>> নিয়মিত ব্রোকলি খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, হজমশক্তি ভালো থাকে, পাশাপাশি হৃদ্যন্ত্র থেকে ত্বক—শরীরের প্রায় সব অঙ্গেই ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।
>> ব্রোকলিতে থাকে প্রচুর ভিটামিন সি ও ভিটামিন কে। ভিটামিন সি শরীরের প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়, সংক্রমণ মোকাবিলায় সাহায্য করে এবং ত্বকের কোলাজেন তৈরিতে ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে ভিটামিন কে হাড়ের দৃঢ়তা বজায় রাখতে কার্যকর, যা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড় ক্ষয় প্রতিরোধে সহায়তা করে।
>> এ ছাড়া ব্রোকলি ফলেট, পটাসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ এবং ফাইবারে ভরপুর—যা প্রতিদিনের পুষ্টি ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
>> ব্রোকলির সবচেয়ে আলোচিত উপাদান হলো সালফোরাফেন, এক ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যৌগ। গবেষণায় দেখা গেছে, সালফোরাফেন শরীরে জমে থাকা ফ্রি র্যাডিক্যাল কমাতে সাহায্য করে এবং কোষকে ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা করে। এ বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্রোকলিকে সম্ভাব্য ক্যানসার প্রতিরোধী খাবার হিসেবে দেখা হয়। বিশেষ করে কোলন, প্রোস্টেট, স্তন ও পাকস্থলীর কিছু ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে ব্রোকলির অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।
>> এ সবজিটি হজমশক্তির জন্যও দারুণ উপকারী। এতে থাকা উচ্চমাত্রার ডায়েটারি ফাইবার অন্ত্র পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে, কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় এবং অন্ত্রের ভালো ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি বাড়ায়। রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণেও ব্রোকলি কার্যকর, কারণ ফাইবার ধীরে হজম হয়ে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে।
>> হৃদ্যন্ত্রের জন্যও ব্রোকলি একটি চমৎকার নির্বাচন। ফাইবার, পটাসিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মিলেই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, কোলেস্টেরল কমাতে ভূমিকা রাখে এবং ধমনিতে ক্যালসিয়াম জমা কমাতে পারে। এতে করে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে।
ব্রোকলি রান্নার ক্ষেত্রেও বেশ বহুমুখী। সালাদে কাঁচা, ভাপে, স্যুপে, পাস্তা বা নুডলসে—সব ধরনের রেসিপিতেই এটি মানিয়ে যায়। তবে ব্রোকলির পুষ্টিগুণ সবচেয়ে বেশি থাকে যখন খুব কম সময় রান্না করা হয় — যেমন হালকা ভাপ বা স্টার-ফ্রাই।
সূত্র: হার্ভার্ড হেলথ পাবলিশিং, ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক, মেডিকেল নিউজ টুডে
