কুমড়ো ফুলের ভর্তার রেসিপি

কুমড়ো ফুলের ভর্তার রেসিপি
গ্রামবাংলার রান্নাঘরে কুমড়ো ফুলের ভর্তা একেবারেই আলাদা স্বাদের একটি পদ। খুব সাধারণ উপকরণে তৈরি হলেও এর ঘ্রাণ আর স্বাদে আছে ঘরোয়া খাবারের চেনা উষ্ণতা। বাজারে তাজা কুমড়ো ফুল পাওয়া গেলে অনেকেই ভাবেন, এটা দিয়ে কী রান্না করা যায়। একটু যত্ন আর সঠিক পদ্ধতি জানলে কুমড়ো ফুল দিয়েই বানানো যায় মজাদার, পুষ্টিকর ভর্তা যা ভাতের সঙ্গে খেতে এক কথায় অসাধারণ। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- কুমড়ো ফুল পরিমাণ মতো (ডাঁটা ও ভেতরের অংশ পরিষ্কার করা)
- পেঁয়াজ কুচি ১টি
- কাঁচা মরিচ ২-৩টি
- ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ
- লবণ স্বাদমতো
- সরিষার তেল ১-২ টেবিল চামচ
- কালোজিরা/পাঁচফোড়ন ১/২ চা চামচ
যেভাবে তৈরি করবেন
কুমড়ো ফুলগুলো থেকে শক্ত ডাঁটা ও ভেতরের পরাগরেণু বের করে ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার একটি পাত্রে অল্প পানি ও লবণ দিয়ে ফুলগুলো ৫-৭ মিনিট সেদ্ধ করে নিন, নরম হয়ে এলে পানি ঝরিয়ে রাখুন।
এবার একটি বাটিতে সেদ্ধ কুমড়ো ফুলগুলো নিন। এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা কুচি, লবণ ও সরিষার তেল দিয়ে ভালো করে মেখে নিন। অন্য একটি ছোট প্যানে সরিষার তেল গরম করে কালোজিরা বা পাঁচফোড়ন দিয়ে হালকা ভাজুন। এই ফোড়নটি ভর্তার উপর ছড়িয়ে দিন এবং ভালো করে মিশিয়ে নিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো সুস্বাদু কুমড়ো ফুলের ভর্তা। এবার গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন এই সুস্বাদু কুমড়ো ফুলের ভর্তা।
