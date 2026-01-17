অল্প সময়ে বানিয়ে নিন মৌ শিম ভর্তা

  2. লাইফস্টাইল

ব্যস্ত দিনের ফাঁকে ঝটপট কিছু মুখরোচক আর স্বাস্থ্যকর খাবার চাইলে মৌ শিম ভর্তা হতে পারে দারুণ এক সমাধান। কম উপকরণে, কম সময়েই তৈরি করা যায় এই সহজ রেসিপি, যা ভাতের সঙ্গে যেমন মানানসই, তেমনি স্বাদেও অতুলনীয়। শীতের মৌসুমে পাওয়া টাটকা মৌ শিম দিয়ে বানানো এই ভর্তা একদিকে পুষ্টিগুণে ভরপুর, অন্যদিকে রান্নার ঝামেলাও নেই। তাই সময় বাঁচিয়ে ঘরোয়া স্বাদ পেতে আজই বানিয়ে নিতে পারেন মৌ শিম ভর্তা। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • মৌ শিম ৫-৬টি
  • রসুন কুচি ২টি বড়
  • পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ
  • কাঁচা মরিচ ৭-৮টি
  • লবণ স্বাদমতো
  • সরিষার তেল পরিমাণমতো
  • ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে শিমগুলো বড় বড় টুকরো করে কেটে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। এরপর এগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিন। এবার অল্প তেলে শিম, পেঁয়াজ, রসুন ও কাঁচা মরিচ আলাদা করে হালকা ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে সব উপকরণ একসঙ্গে পাটায় বেটে অথবা ব্লেন্ড করে নিন। সবশেষে এতে লবণ, ধনেপাতা কুচি, তেল মেখে নিতে হবে। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো সুস্বাদু মৌ শিম ভর্তা।

