আওয়ামী লীগসহ অঙ্গ সংগঠনের ৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৩ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের আরও পাঁচ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ।

রোববার (১৭আগস্ট) ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতার পাঁচ জন হলো, ঢাকা মহানগর উত্তর তৃণমূল শ্রমিক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মনির হোসেন, নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলা দিবর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাঈদ সাদ্দাম শাকিল (২০), কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ইকবাল আহমদ রিপন, কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার থানা আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো.সালাউদ্দিন মামুন (৪৭), গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ১ নং জালালাবাদ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান ফকির মো. মারুফ রেজা (৫৪)।

ডিবির বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, রোববার (১৭ আগস্ট) সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে মনির হোসেনকে ডেমরা থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে ডিবি সাইবার দক্ষিণ বিভাগের একটি টিম। অন্যদিকে, সাঈদ সাদ্দাম শাকিলকে শনিবার দুপুর দেড় টার দিকে রাজধানীর ফার্মগেট কেআইবি কনভেনশন হল থেকে গ্রেফতার করে ডিবি মিরপুর বিভাগের পল্লবী জোনাল টিম। একই দিন ১০টা ২৫ মিনিটের দিকে অপর এক অভিযানে ইকবাল আহমদ রিপনকে গ্রেফতার করে ডিবি উত্তরা বিভাগের একটি টিম।

অপরদিকে (১৭ আগস্ট) আরেক অভিযানে ডেমরা থানা এলাকা থেকে মো. সালাউদ্দিন মামুনকে গ্রেফতার করে ডিবি রমনা বিভাগের একটি টিম। একই তারিখ অপর এক অভিযানে পল্টন থানা এলাকা থেকে মারুফ রেজাকে গ্রেফতার করে ডিবি রমনা বিভাগের একটি টিম।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।

