  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে জশনে জুলুসে পদদলিত হয়ে ২ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৩:৩৬ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামে জশনে জুলুসে পদদলিত হয়ে ২ জনের মৃত্যু

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে চট্টগ্রামে আয়োজিত জশনে জুলুসে পদদলিত হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় আরও নয়জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হয়েছে।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে নগরের মুরাদপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন চট্টগ্রামের পটিয়া থানা এলাকার বাসিন্দা আইয়ুব আলী (৬০) ও নগরীর কালামিয়া বাজার এলাকার সাইফুল ইসলাম (১৩)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বহদ্দারহাট থেকে মুরাদপুরগামী সড়কে জুলুসের বহর জিইসি মোড় ঘুরতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে বেশ কয়েকজন নিচে পড়ে যান। এসময় পদদলিত হয়ে আহত হন। তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পাশাপাশি লাগোয়া নালায় একটি অস্থায়ী স্টিলের সাঁকো ভেঙে পড়ে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

মৃত আইয়ুব আলীর নিকটাত্মীয় পটিয়া উপজেলার বিএনপি নেতা মো. ইসমাইল বলেন, জশনে জুলুস উপলক্ষে আয়োজিত র‌্যালিটি মুরাদপুর এলাকায় মোড় নেওয়ার সময় অতিরিক্ত লোকজনের চাপে তিনি পদদলিত হন। পরে তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মূলত হিটস্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক বলেন, মুরাদপুর এলাকা থেকে আসা দুজনকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে মৃত ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া আরও নয়জনকে হাসপাতালে ভর্তি দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন আইসিইউতে।

এমডিআইএইচ/এমএএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।