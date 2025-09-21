বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতি, ১৩ জন বহিষ্কার

বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতি, ১৩ জন বহিষ্কার
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কার্গো হেলপার (ক্যাজুয়াল) পদে লিখিত পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে ১৩ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিমানের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানান।
বিজ্ঞটিত বলা হয়েছে, শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের কার্গো হেলপার (ক্যাজুয়াল) পদে লিখিত পরীক্ষা ঢাকার বিএএফ শাহীন কলেজ, সিভিল অ্যাভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুর্মিটোলা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হয়।
এ পরীক্ষায় বিএএফ শাহীন কলেজে ১০ জন, সিভিল অ্যাভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজে একজন এবং কুর্মিটোলা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজে দুজনসহ মোট ১৩ জনকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করে সংশ্লিষ্ট থানায় সোপর্দ করা হয়।
এর মধ্যে প্রবেশপত্রে অন্যের ছবি ব্যবহার করে নিয়োগ পরীক্ষায় অবৈধভাবে অংশগ্রহণের দায়ে একজনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় এজাহার দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া একজন প্রার্থীর নিকট থেকে নিয়োগ পরীক্ষায় নিষিদ্ধ ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার করা হয়। আর এ ঘটনায় মোট সাতজনের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দায়ের করা হয়েছে।
নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করায় রানী বিশ্বাস (রোল: ১১০১২৯২৫), সাথী (রোল: ১১০১৪৬২১), মো. মেহেদী হাসান (রোল: ১১০০৫৬৭৩), জি. এম. শরিফুল ইসলাম (রোল: ১১০০৬০২২), মো. রাজু আহমেদ (রোল: ১১০০৫৪০০) এবং আল-আমিনকে (রোল: ১১০০৩০৮৮) বহিষ্কার করা হয়।
এছাড়া পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন ব্যবহার করায় মো. সোহাগ হোসাইন (রোল: ১১০১৬০৮৬) ও শাকিল খানকে (রোল: ১১০০১২৯৭) বহিষ্কার করা হয়। পরীক্ষায় নিষিদ্ধ ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করায় মো. সাইফুল ইসলামকে (রোল: ১১০১৭৩৭১) বহিষ্কার করে সংশ্লিষ্ট থানায় সোপর্দ করে এজাহার দায়ের করা হয়েছে। মো. সিদ্দীক আলীর (রোল: ১১০১৪১২৪) পরিবর্তে মুরাদ হোসেন হাবীব, মো. রায়হান হোসাইনের (রোল: ১১০০৬৬১৩) পরিবর্তে রুবেল রানা এবং সুমন আলীর (রোল: ১১০০৪৭১২) প্রবেশপত্র নকল করে পরীক্ষা দিতে আসা রানা মিয়াকে বহিষ্কার করে সংশ্লিষ্ট থানায় সোপর্দ করে এজাহার দায়ের করা হয়েছে। মূল পরীক্ষার্থী সুমন আলীর পরীক্ষাও বাতিল করে তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় এজাহার দায়ের করা হয়েছে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড আগেও এ ধরনের ঘটনায় কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যতেও নিয়োগ পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে যেকোনো ধরনের অসদুপায় অবলম্বন করলে থানায় মামলা দায়েরসহ কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান বোসরা ইসলাম।
