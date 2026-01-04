  2. জাতীয়

শরীয়তপুরে খোকন দাস হত্যার ঘটনায় অভিযুক্তরা গ্রেফতার

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০১:১৩ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
শরীয়তপুরে খোকন দাস হত্যার ঘটনায় অভিযুক্তরা গ্রেফতার

শরীয়তপুরে ফার্মেসি মালিক ও বিকাশের এজেন্ট খোকন দাস (৫০) হত্যার ঘটনায় প্রধান তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। তারা হলেন- সোহাগ, রাব্বি ও পলাশ। তিনজনই এজাহারনামীয় আসামি।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) দিনগত রাত ১টার দিকে র‍্যাব-৮ এর দেওয়া তথ্যে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করে র‍্যাব-১৪ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের একটি অভিযানিক দল। অভিযানে নেতৃত্ব দেন কোম্পানি কমান্ডার এএসপি শাহজাহান।

রোববার (৪ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ এ তথ্য জানান।

শরীয়তপুরের পুলিশ সুপার রওনক জাহান জানিয়েছেন, মৃত্যুর আগে খোকন দাস এই তিন আসামিদের নাম বলে গেছেন।

আরও পড়ুন
ছুরিকাঘাতের পর শরীরে আগুন, শরীয়তপুরের সেই ব্যবসায়ীর মৃত্যু
বিকাশের এজেন্টকে কুপিয়ে টাকা ছিনতাই, চিনে ফেলায় শরীরে আগুন

তিনি জানান, খোকন দাস একজন ওষুধ ও বিকাশ এজেন্ট ব্যবসায়ী। তিনি ৩১ ডিসেম্বর রাত সাড়ে ৯টার দিকে কেহরভাঙ্গা বাজারস্থ নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন।

বাড়ির কাছে তিলই এলাকায় তিন-চারজন অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে জখম করে এবং সঙ্গে থাকা নগদ টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়।

হামলাকারীদের মধ্যে কয়েকজনকে চিনে ফেলায় দুর্বৃত্তরা ভুক্তভোগীর শরীর ও মুখে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। ভুক্তভোগীর ডাক-চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে পালিয়ে যায়।

পরবর্তীতে স্থানীয়রা খোকন দাসকে গুরুতর আহত ও দগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। পরবর্তীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

রওনক জাহান জানান, গ্রেফতাররা স্থানীয়ভাবে বখাটে হিসেবে পরিচিত। তারা নানা ধরনের মাদক সেবন করে বলেও জানা যায়।

এমইউ/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।