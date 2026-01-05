  2. জাতীয়

ইসি সচিব

আপত্তি থাকলে বৈধ-অবৈধ দুই ধরনের মনোনয়নপত্রেই আপিল করা যাবে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:১৫ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
আপত্তি থাকলে বৈধ-অবৈধ দুই ধরনের মনোনয়নপত্রেই আপিল করা যাবে

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থিতা যাচাই-বাছাইয়ের পর আপত্তি থাকলে বৈধ-অবৈধ দুই ধরনের মনোনয়নপত্রেই আপিল করা যাবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ। তিনি জানান, আগামী ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত এই আপিল ব্যবস্থা চালু থাকবে।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রবেশের সময় আপিলের বুথ পরিদর্শন শেষে তিনি এ তথ্য জানান।

ইসি সচিব আখতার আহমেদ বলেন, আমরা অঞ্চলভিত্তিক আপত্তি দাখিল করার জন্য ব্যবস্থা করেছি। আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আমরা কমিশনে শুনানির ব্যবস্থা করবো। আমাদের অডিটোরিয়ামে শুনানি ব্যবস্থা হবে।

প্রার্থীর জমা দেওয়া হলফনামা আপনারা যাচাই-বাছাই করবেন কি না এমন প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব বলেন, এটা পরের ব্যাপার। আজ হচ্ছে আপিল নেওয়ার কথা। হলফনামা যেটা দিয়েছেন সেটাতো প্রসেস অনুযায়ী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। এখন সেই তথ্যের ওপর যদি কারো কোনো আপত্তি থেকে থাকে তাহলে আপিল করবেন।

দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা সত্ত্বেও অনেকের মনোনয়নপত্র বৈধ হয়েছে, আপনারা কীভাবে সেটি যাচাই করবেন? এমন প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব বলেন, গণমাধ্যমে যদি খবর এসে থাকে, তাহলে নিশ্চয় আপিল হবে, ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করি।

এসএম/এমআইএইচএস/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।