ভোটারদের কাছে টানতে যুবকদের প্রাধান্য দিচ্ছে জামায়াত

ভোটারদের কাছে টানতে যুবকদের প্রাধান্য দিচ্ছে জামায়াত
* জামায়াতের প্রার্থীদের দুই-তৃতীয়াংশই যুবক
* চূড়ান্ত মনোনয়নে থাকতে পারেন আরও
* আছেন ছাত্রশিবিরের ১০ সাবেক সভাপতি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নিজেদের সব প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। সবার আগে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা দিয়েছে দলটি। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকাও প্রায় প্রস্তুত করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদসহ (ডাকসু) অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংসদ নির্বাচনে দলটির ছাত্র সংগঠনের জয়ের ধারাবাহিকতায় এবার জাতীয় নির্বাচনেও ইনক্লুসিভ প্রার্থী দিচ্ছে তারা। সেই সঙ্গে তরুণ নেতাদের প্রার্থী করেছে।
আগামী নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার ক্ষেত্রে যুবকদের সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। প্রাথমিকভাবে ঘোষিত ৩০০ আসনের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই যুবক।
বিশ্লেষকদের মতে, দলগতভাবে সুশৃঙ্খল জামায়াত। তাদের কেন্দ্র ও সংগঠনের নেওয়া সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে ধরে নিতে হয় দলটির নেতাকর্মীদের। এর বাইরে বিক্ষোভ বা মনোমালিন্য প্রকাশ, ক্ষোভ দেখানো সাংগঠনিক নীতি পরিপন্থি উল্লেখ করে কঠিন সিদ্ধান্তই নেওয়া হয় দলের পক্ষ থেকে। দলের মনোনয়ন নিয়ে দ্বন্দ্ব, হামলা, মামলা এসব খুব একটা সামনে আসে না। এ কারণেই তারা অনেকটা দ্রুত তাদের কার্যক্রম গুছিয়ে নিতে পেরেছে।
গত ১০ নভেম্বর হাইকোর্ট গাজীপুর-৬ আসনের গেজেট বাতিল করে বাগেরহাটের আসন পুনর্বহালের রায় ঘোষণা করেন। এ রায়ের আগেই গাজীপুর-৬ আসনে তুরস্কের তুকাত গাজী উসমান পাশা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. হাফিজুর রহমানকে প্রার্থী ঘোষণা করে জামায়াত। জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের ডাক পেয়ে শিক্ষকতা ছেড়ে দেশে ফিরেছেন তিনি।
ড. হাফিজুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘তরুণ এবং অভিজ্ঞতার কারণে জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান আমাকে যোগ্য মনে করেছেন। তিনি তরুণদের গুরুত্ব দেন। আপনি এবার দেখবেন যে নির্বাচনে জামায়াতের প্রার্থীদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের বয়স ৪০ বা এর কম। এমনকি ৩০ থেকে ৩২ বছর বয়সী প্রার্থীও আছেন।’
‘ডা. শফিকুর রহমান একটি মানবিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন। এই বাংলাদেশ কীভাবে চলতে পারে, দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মানুষের মানবিক মর্যাদা, ইনসাফ এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে গড়ার জন্য স্বপ্ন দেখছেন। এ নিয়ে তিনি পরিকল্পনাও নিচ্ছেন এবং ইশতেহার সাজাচ্ছেন।’
হাফিজুর রহমান বলেন, ‘এরই অংশ হিসেবে আমরা যারা বিভিন্ন সময়ে দেশের বাইরে উনাকে পরামর্শ দিয়েছি দেশকে কীভাবে সাজানো যায়। উনি চিন্তা করেছেন যে না আমাদের মতো মানুষদের দেশে এসে কাজ করলে বেশি ভালো হবে। উনি যখন আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে তুমি দেশে চলে আসো, আমার কাছেও মনে হয়েছে যে এই জন্মভূমির প্রতি আমার দায়িত্ব রয়েছে। তারই অংশ হিসেবে আমার গাজীপুরে চলে আসা।’
যুবকদের মনোনয়ন দিয়ে ভোটারদের আকৃষ্ট করতে চায় জামায়াত
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট ভোটার ১২ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ জন। এর মধ্যে ১৮ থেকে ৩৩ বছর বয়সী যুবকের সংখ্যা ৪ কোটির বেশি, যা মোট ভোটারের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। এর মধ্যে বড় সংখ্যক ভোটার এবার জীবনের প্রথম ভোট দেবেন।
জামায়াতে ইসলামী মনে করছে, এই বিশাল সংখ্যক তরুণ ভোটারকে কাছে টানতে পারলে ভোটের মাঠে বড় চমক দেখাতে পারবে তারা। সেই হিসেবে প্রার্থিতা দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা যুবকদের প্রাধান্য দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন দলটির নেতারা।
প্রার্থিতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জামায়াতের ঘোষিত সম্ভাব্য প্রার্থীদের প্রায় ৮০ জনই যুবক। ৭০ শতাংশের বয়স ৫০ বছরের কম। এছাড়া প্রার্থীদের বেশিরভাগ এক সময় ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা ছিলেন। ঘোষিত প্রার্থীদের মধ্যে ১৬ জন ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ছিলেন। এর মধ্যে আছেন দলটির বর্তমান নায়েবে আমির ডা. আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, সহকারী সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম খান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুল ও সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, ঢাকা মহানগর উত্তরের আমির মো. সেলিম উদ্দিন ও সেক্রেটারি মো. রেজাউল করিম, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ ও সাইফুল আলম খান মিলন, ডা. ফখরুদ্দিন মানিক, দেলোয়ার হোসেন, আবদুল জব্বার, আতিকুর রহমান, ইয়াসিন আরাফাত, মোবারক হোসেন, হাফেজ মো. রাশেদুল ইসলাম ও সালাহউদ্দিন আইয়ুবী।
এছাড়া দণ্ডপ্রাপ্ত পরিবারের মধ্য থেকেও প্রার্থী হয়েছেন অনেকে। এদের প্রত্যেকে প্রায় যুবক। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ছেলে ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান মোমেন পাবনা-১, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ছেলে শামীম সাঈদী পিরোজপুর-২ ও মাসুদ সাঈদী পিরোজপুর-১ এবং মীর কাসেম আলীর ছেলে ব্যারিস্টার আরমান ঢাকা-১৪ আসন থেকে জামায়াতের হয়ে নির্বাচন করবেন। এছাড়া কুষ্টিয়া-৩ আসনে প্রার্থী করা হয়েছে আলোচিত বক্তা মুফতি আমির হামজাকে।
ঢাকা-১১ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘এবারের গণঅভ্যুত্থানে যেহেতু তরুণদের ভূমিকা ছিল, জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও মানুষের আগ্রহ বিশেষ করে ছাত্র সমাজ, যুব সমাজের আগ্রহ কিন্তু তরুণ নেতৃত্বের দিকে। এর কারণ মানুষ মনে করে যে তরুণরা যদি সঠিকভাবে দেশের নেতৃত্বে আসতে পারে আমাদের দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, লুটপাট যেভাবে চলছে তার থেকে কিছুটা হলেও দেশকে একটা নতুন জায়গায় এনে দিতে পারবে। তাই জামায়াতে ইসলামীতে এবার তরুণ প্রার্থীদের আধিক্য। জামায়াত প্রার্থীদের একাডেমিক দিক, তার প্রফেশনাল দিক, তার মাঠের অবস্থা সবদিক বিবেচনা করে তরুণদেরই মাঠের জন্য উপযুক্ত করে মাঠে নামিয়েছে। তরুণ প্রার্থীরাই কিন্তু মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন এবং আমাদের যারা তরুণ ভোটার আছেন, যারা যুবক ভোটার আছেন, তাদের আকৃষ্ট করতে পারছেন।’
যুবকদের প্রাধান্য দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও উত্তরাঞ্চলের সমন্বয়ক মাওলানা আব্দুল হালিম জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমরা প্রাথমিক একটি তালিকা দিয়েছি। প্রাথমিকভাবে আমরা যে তরুণদের বাছাই করেছি তারা শিক্ষা বা পেশাগত দিক সব বিবেচনায় এগিয়ে। উচ্চশিক্ষিত এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পেশায় আছেন এমন প্রার্থীদের আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি। প্রাথমিক তালিকায় থাকা প্রার্থীদের মাঠের কার্যক্রম পর্যালোচনা করছি। সব কিছু বিবেচনা করে একেবারে চূড়ান্ত তালিকা করা হবে। সেক্ষেত্রে আপনারা আরও কিছু নতুন এবং তরুণ দেখতে পাবেন।’
প্রার্থী বাছাইয়ে দুটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়ার কথা জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও প্রচার বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। তিনি বলেন, ‘যদি সবদিক বিবেচনায় একজনের প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা থাকে, তাকে আমরা পর্যালোচনা করেছি। বিশেষ করে দুটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছি। একটা হচ্ছে যে জামায়াতের তৃণমূল পর্যায় থেকে পরামর্শ। দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন পেশাদার প্রতিষ্ঠান দিয়ে জরিপ করিয়েছি।’
‘জরিপ অনুযায়ী যদি একজন লোক সংগঠনের কোনো বড় দায়িত্বে নাও থাকেন কিন্তু জনগণের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা থাকে, তার নৈতিক মানটা ভালো থাকে বা তিনি এই আসনে সবদিক থেকে গ্রহণযোগ্য। তার বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিছু ব্যতিক্রম তো থাকবে।’ বলছিলেন এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।
