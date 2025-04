টানা দুইবার আইসিসির মাসসেরার পুরস্কার গেল ভারতে

পুরুষ ক্যাটাগরিতে আইসিসির মার্চ মাসের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন ভারতের মিডল-অর্ডার ব্যাটার শ্রেয়াস আইয়ার। নিউজিল্যান্ডের জ্যাকব ডাফি ও রচিন রাবিন্দ্রাকে পেছনে ফেলে এই সম্মান অর্জন করেন ডানহাতি ব্যাটার। মাসের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক (২৪৩ রান) এবং ভারতের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

এ নিয়ে টানা দুইবার ব্যক্তিগত পুরস্কারটি গেল ভারতে। গত ফেব্রুয়ারিতে মাসসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছিলেন শুবমান গিল।

সর্বশেষ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে শিরোপা জেতে ভারত। এ টুর্নামেন্টে অপরাজিত ছিল রোহিত শর্মারা। এ যাত্রায় মিডল-অর্ডারে ব্যাট করে দলের ইনিংস গঠনে অসামান্য অবদান রাখেন আইয়ার।

মাঝের ওভারে দলকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আইয়ারের চমৎকার স্ট্রোক-প্লে, ইনিংস গড়ে তোলার ক্ষমতা এবং গুরুত্বপূর্ণ জুটি গঠনের দক্ষতা ভারতের ট্রফি জেতায় বড় অবদান রাখে।

