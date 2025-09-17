এক ঘণ্টা স্থগিত পাকিস্তান-আমিরাত ম্যাচ, আলোচনা চলছে
হ্যান্ডশেক-বিতর্কের জল অনেক দূর গড়িয়েছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) এশিয়া কাপ বয়কটেরও হুমকি দিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছিল। সেটি যে সত্য হতে পারে, দেখা গেলো ম্যাচ শুরুর আগে।
পাকিস্তান দল সময়মতো টিম হোটেল ছেড়ে স্টেডিয়ামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়নি। যদিও জানা গেছে, পরে টিম হোটেল ছেড়েছে সালমান আলি আগার দল। তবে এখনও ম্যাচ নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি। অ্যান্ডি পাইক্রফট ম্যাচ রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন কি না, সেটাও এখনো নিশ্চিত নয়।
পিসিবি এক ঘণ্টার জন্য ম্যাচটি স্থগিত করার অনুরোধ করেছে, যতক্ষণ না আরও আলোচনা সম্পন্ন হয়। পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি সাবেক চেয়ারম্যান রমিজ রাজা ও নাজাম সেঠির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করছেন বলে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বোর্ডের মুখপাত্র আমির মীর।
আমির মীর বলেন, তারা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছেন এবং দুবাইয়ের সাথেও যোগাযোগ করছেন। আপাতত ম্যাচটি এক ঘণ্টার জন্য স্থগিত করা হয়েছে।
কে এই বিলম্বের অনুমোদন দিয়েছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে মহসিন নকভি বর্তমানে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে তার সিদ্ধান্তেরও আলাদা গুরুত্ব রয়েছে।
এদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের খেলোয়াড়রা ২০ মিনিট আগে ভেন্যুতে এসে পৌঁছেছেন। তারা ওয়ার্ম-আপ শুরু করেছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন সম্প্রচার সংস্থার সঙ্গে ম্যাচ-পূর্ব ফ্ল্যাশ ইন্টারভিউও শেষ করেছেন।
এর আগে আইসিসির কাছে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে এশিয়া কাপের বাকি ম্যাচগুলো থেকে সরানোর আবেদন করেছিল পিসিবি, কিন্তু সেই আবেদন নাকচ হওয়ার পর কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে তা নির্ধারণ করতে পিসিবি টিম ম্যানেজমেন্টকে হোটেলেই অবস্থান করতে বলে। ফলে নির্ধারিত সময় সালমান আগারা স্টেডিয়ামের উদ্দেশ্যে বের হননি।
