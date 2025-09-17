  2. খেলাধুলা

অবশেষে হোটেল ছেড়েছে পাকিস্তান, এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হবে ম্যাচ

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৮ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পাকিস্তান দল হোটেল ছেড়েছে অবশেষে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টির ম্যাচটি শুরু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায়, টস তার আধ ঘণ্টা আগে।

কিন্তু পাকিস্তান টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তে সময়মতো হোটেল ছাড়েনি দল। পরে আলোচনার পর হোটেল ছেড়ে স্টেডিয়ামে যেতে রাজি হয় তারা।

এদিকে জানা গেছে, ম্যাচটি মাঠে গড়াবে। ম্যাচ শুরু হবে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় (বাংলাদেশ সময় নয়টায়), আধ ঘণ্টা আগে টস।

তবে যাকে নিয়ে এত বিতর্ক, সেই ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট দায়িত্বে থাকছেন কিনা; সেটি এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

