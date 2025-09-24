  2. খেলাধুলা

বাংলাদেশের কঠিন পরীক্ষা আজ

ভারতকে হারিয়ে ফাইনালের স্বপ্ন বুনতে পারবে টাইগাররা?

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৭ এএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০২৫ এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের কঠিন পরীক্ষা আজ (বুধবার)। প্রতিপক্ষ টুর্নামেন্টের সবচেয়ে শক্তিশালী দল ভারত। দুবাইয়ে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায়।

এই ম্যাচে পরিষ্কার ফেবারিট ভারত। তারা আসলে শিরোপারই সবচেয়ে বড় দাবিদার। ফলে এই দলকে হারাতে হলে অঘটন ঘটাতে হবে বাংলাদেশকে। কাজটা কঠিন হলেও টাইগারদের সে সামর্থ্য আছে নিঃসন্দেহে।

সুপার ফোর পর্বে প্রথম ম্যাচে তারা ইতিমধ্যে গ্রুপের শীর্ষে থাকা শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে নিজেদের প্রমাণ করেছে। ধীরগতির কন্ডিশনকে কাজে লাগিয়ে শেখ মেহেদী হাসান এবং মোস্তাফিজুর রহমান মিলে ৮ ওভারে ৪৫ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন। ভারতের বিপক্ষেও বোলারদের দিকেই তাকিয়ে বাংলাদেশ।

কেননা ভারতের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপকে আটকাতে না পারলে ব্যাটারদের জন্য ম্যাচ বের করা কঠিন হয়ে যাবে।

পরিসংখ্যান পক্ষে নেই। ২০১৯ সালের পর ভারতকে টি-টি-টোয়েন্টিতে হারাতে পারেনি বাংলাদেশ। মুখোমুখিতে ১৬-১ ব্যবধানে পিছিয়ে।

তবে বাংলাদেশের অধিনায়ক লিটন দাস মাঝেমধ্যেই একটা কথা বলে থাকেন, রেকর্ড গড়াই হয় ভাঙার জন্য। নিজেদের দিনে বাংলাদেশ যে কোনো দলকে হারাতে পারে, সেটা দেখিয়েছে আগেও।

যদি বাংলাদেশ কোনোভাবে ভারতকে হারাতে পারে, তবে ফাইনালে ওঠার জোরালো সম্ভাবনা থাকবে। ফলে আজকের ম্যাচটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ লিটনদের জন্য।

