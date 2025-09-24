ব্যর্থতার পরও শান মাসুদই থাকছেন পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়ক

ব্যর্থতার পরও শান মাসুদই থাকছেন পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়ক
বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সর্বশেষ চক্রে শান মাসুদের নেতৃত্বে পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে ছিল পাকিস্তান। তারপরও তার ওপর ভরসা হারাচ্ছে না ম্যানেজমেন্ট।
পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) ২০২৫-২৭ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের জন্যও শান মাসুদকেই অধিনায়ক হিসেবে নিশ্চিত করেছে।
পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির সঙ্গে অধিনায়ক মাসুদ এবং পাকিস্তানের লাল বলের নতুন কোচ আজহার মাহমুদের বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।
২০২৩-২৫ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে ১৪ টেস্ট খেলে ৯টিতেই হারে পাকিস্তান। এই সময়ে পাকিস্তানের টেস্ট দলের কোচিং ব্যবস্থায়ও অস্থিরতা দেখা যায়। জেসন গিলেস্পির স্বল্পকালীন ও বিতর্কিত মেয়াদের পর আজহার মাহমুদকে নতুন কোচ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে মাসুদের প্রতি বোর্ড এখন পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে।
নতুন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে শান মাসুদের নেতৃত্বের প্রথম পরীক্ষা হবে অক্টোবর মাসে, যখন বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা পাকিস্তান সফরে এসে দুইটি টেস্ট খেলবে। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ঘরের মাঠে সফল হওয়া মাসুদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে।
এই নতুন সূচনার মাধ্যমে শান মাসুদ ও আজহার মাহমুদের যুগে পাকিস্তানের টেস্ট দল কতটা পরিবর্তন আনতে পারে, সেটিই এখন দেখার বিষয়। পিসিবি যেভাবে তাদের ওপর আস্থা রেখেছে, তা কাজে রূপ দিতে না পারলে চাপ আরও বাড়তে পারে।
এমএমআর/এমএস