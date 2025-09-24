বিসিবি নির্বাচন
ফারুক-বুলবুল-তামিমরা কে কোন জায়গা থেকে কাউন্সিলর হলেন?
বিসিবি নির্বাচনের কাউন্সিলরশিপ নিয়ে তুলকালাম। ঢাকার ৭৬ ক্লাবের মধ্যে ১৫ ক্লাবের কাউন্সিলশিপ প্রদান স্থগিত। পাশাপাশি ৬৪ জেলার মধ্য থেকে ৬ ক্লাবের কাউন্সিলরশিপ দেওয়াই হয়নি। এর বাইরে হাই প্রোফাইল প্রার্থীদের প্রায় সবার কাউন্সিলরশিপ হয়ে গেছে।
ক্রিকেট পাড়ায় রাজ্যের কৌতুহল, হাই প্রোফাইল ক্যান্ডিডেটদের কে কোন ক্লাব বা জেলা-বিভাগের কাউন্সিলর হলেন? প্রথমেই এসে যায় দুই সম্ভাব্য সভাপতি প্রার্থী আমিনুল ইসলাম বুলবুল আর তামিম ইকবালের নাম।
আগেই জানা, বুলবুল কাউন্সিলর হয়েছেন ঢাকা বিভাগের। অন্যদিকে প্রথম বিভাগের দল ওল্ডডিওএইচএস স্পোর্টস ক্লাবের কাউন্সিলর হয়েছেন তামিম ইকবাল। বিসিবি পরিচালক ও ক্রিকেট অপারেশন্স কমিটি প্রধান নাজমুল আবেদিন ফাহিম জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের ক্যাটাগরি থেকে ঢাকা জেলার কাউন্সিলর হয়েছে।
অপর পরিচালক ফাহিম সিনহা হয়েছেন প্রথম বিভাগের দল সূর্যতরুণ ক্লাব থেকে। এছাড়া অপর পরিচালক ও বিসিবি মিডিয়া কমিটি ইফতিখার রহমান মিঠুর ক্লাব ‘ভাইকিংস’ দুর্নীতি দমন কমিশনের ‘নজরদারিতে’ থাকায় তার কাউন্সিলরশিপ চূড়ান্ত হয়নি।
এদিকে বিসিবির সভাপতি পদ থেকে অপসারিত ফারুক আহমেদও কাউন্সিলর হয়েছেন। জাতীয় দলের এ সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক প্রধান নির্বাচক ফারুক হয়েছেন তৃতীয় বিভাগের দল রেঞ্জার্স ক্রিকেট একাডেমি থেকে।
এছাড়া প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগের ১২ দলের কাউন্সিলর হয়েছেন-বশির আল মামুন (আবাহনী), মাসুদুজ্জামান (মোহামেডান), রফিকুল ইসলাম (গাজী গ্রুপ), লুৎফর রহমান বাদল (লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জ), আনোয়ারুল ইসলাম (অগ্রণী ব্যাংক), তানজিল চৌধুরী (প্রাইম ব্যাংক), ইশতিয়াক সাদেক (ধানমন্ডি স্পোর্টস ক্লাব), আদনান রহমান দিপন (রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব), ইশরাক হোসেন (ব্রাদার্স ইউনিয়ন), আজিজ আল কায়সার টিটো (পারটেক্স স্পোটিং ক্লাব) ও আসিফ রাব্বানী (শাইন পুকুর)।
এছাড়া বিসিবির সাবেক পরিচালক হানিফ ভূঁইয়া প্রথম বিভাগের দল ঢাকা লেওপার্ডস থেকে এবং শওকত আজিজ রাসেল আম্বার স্পোর্টিং থেকে কাউন্সিলর হয়েছেন। বিসিবির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বাবু যথারীতি ইন্দিরা রোড ক্রীড়া চক্রর কাউন্সিলর।
এর বাইরে শফিকুল হক হীরা, রকিবুল হাসান, গাজী আশরাফ হোসেন লিপু, মিনহাজুল আবেদিন নান্নু, খালেদ মাসুদ পাইলট, হাবিবুল বাশার ও মোহাম্মদ আশরাফুলসহ ১৭ সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার ‘সি’ ক্যাটাগরিতে কাউন্সিলর হয়েছেন।
