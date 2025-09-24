ভারতের বিপক্ষে কেমন হবে বাংলাদেশের একাদশ?
এশিয়া কাপে বাংলাদেশের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা আজ (বুধবার)। প্রতিপক্ষ টুর্নামেন্টের হট ফেবারিট ভারত। পরিসংখ্যান এই ম্যাচে টাইগারদের বেশ পিছিয়ে রাখছে। ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে ১৭ বারের দেখায় মাত্র একবার জিততে পেরেছে বাংলাদেশ।
তবে পরিসংখ্যান আর মাঠের ক্রিকেট এক নয়। বাংলাদেশ যে একবার জিতেছে, সেদিনও কিন্তু পরিসংখ্যান ভারতের পক্ষেই ছিল। ফলে অঘটনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
শক্তিশালী ভারতকে হারানোর লক্ষ্যে কেমন হবে বাংলাদেশের একাদশ? ম্যাচের দুইদিন আগে অনুশীলনে কিছুটা দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে অধিনায়ক লিটন দাসকে নিয়ে। পিঠে টান পড়েছিল তার। তবে চোট ততটা গুরুতর নয়। ফলে লিটনকে নিয়েই একাদশ সাজানোর পরিকল্পনা টিম ম্যানেজমেন্টের।
একাদশে একটি পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা প্রবল। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয় পেলেও ওই ম্যাচে যাচ্ছেতাই বোলিং করেছেন শরিফুল ইসলাম। ৪ ওবারে খরচ করেন ৪৯ রান। তার বদলে আজ একাদশে আসতে পারেন তানজিম হাসান সাকিব। ভারতের বিপক্ষে এই পেস বোলিং অলরাউন্ডারের রেকর্ডও বেশ ভালো।
এই একটি পরিবর্তন ছাড়া উইনিং কম্বিনেশনে খুব বেশি অদলবদল হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ
সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান তামিম, লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), তাওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, জাকের আলী, শেখ মেহেদী হাসান, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, মোস্তাফিজুর রহমান।
এমএমআর/এমএস