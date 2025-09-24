রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে মোস্তাফিজ, ভারতের কোচ বললেন ‘চ্যাম্পিয়ন’

রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে মোস্তাফিজ, ভারতের কোচ বললেন ‘চ্যাম্পিয়ন’
বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে ১৫০ উইকেটের মাইলফলকের সামনে দাঁড়িয়ে মোস্তাফিজুর রহমান। সেজন্য দরকার আর মাত্র একটি উইকেট।
এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১১৭ ম্যাচে ১৪৯ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। ১২৯ ম্যাচে তারই সমান উইকেট সাকিব আল হাসানের। আর একটি উইকেট পেলে সাকিবকে তো ছাড়াবেনই, টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে সেরা তিন বোলারের মধ্যে চলে আসবে ফিজ।
১৭৩ উইকেট নিয়ে এই তালিকায় এক নম্বরে আফগানিস্তানের রশিদ খান। নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদি ১৬৪ উইকেট নিয়ে দুইয়ে আর ইশ সোধি ১৫০ উইকেট নিয়ে আছে তৃতীয় স্থানে।
এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টিতে আজ ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বাংলাদেশের। তার আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে মোস্তাফিজকে প্রশংসায় ভাসালেন ভারতের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডেসকাট।
ডেসকাটে বলেন, ‘মোস্তাফিজ একজন চ্যাম্পিয়ন। সে অনেকদিন ধরে খেলছে, খুব দক্ষ একজন বোলার। আমরা অবশ্যই জানি সে কী ধরনের দক্ষতা নিয়ে আসে। আমি মনে করি, কেউ যদি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এত দীর্ঘ সময় ধরে এত ভালো করে এবং এরপর আইপিএলে গিয়েও খুব ভালো পারফর্ম করে, সেটা অবশ্যই প্রশংসনীয়।’
বাংলাদেশের বিপক্ষেও চ্যালেঞ্জ নিতে মুখিয়ে থাকার কথা বললেন ভারতীয় এই কোচ, ‘আমরা বাংলাদেশকে সম্মান করি, আমি মনে করি ওরা এখন উন্নতির পথে আছে। ওরা টি-টোয়েন্টির নতুন ধাঁচে মানিয়ে নিয়েছে। সামনে আক্রমণাত্মক খেলোয়াড় রেখে খেলে। আমরা কালকের চ্যালেঞ্জের জন্য অপেক্ষা করছি।’
এমএমআর/এএসএম