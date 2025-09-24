বুমরাহ খেলবেন নাকি বিশ্রামে থাকবেন? যা জানালেন ভারতের কোচ
বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ। ভারতের জন্য এই ম্যাচটি তুলনামূলক কম চ্যালেঞ্জিং। কেননা শক্তিমত্তায় বিশাল পার্থক্য। হেড টু হেডেও ভারতের ধারেকাছে নেই বাংলাদেশ। ভারত জিতেছে ১৬টি, টাইগাররা মাত্র ১টি।
তবে সুপার ফোরপর্বে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচেও দলের মূল পেসার জাসপ্রিত বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা ভাবছে না ভারত। ভারতের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডেসকাটের কথায় মিললো তেমনই ইঙ্গিত।
বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া প্রসঙ্গে ম্যাচের আগের দিন ভারতের কোচ বলেন, ‘দেখুন, আজ রাতেই (পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা) একটি ম্যাচ আছে এবং আগামীকাল রাতে আমাদের ম্যাচ। এরপর আমরা পয়েন্ট টেবিল সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারব। এমন নিশ্চিত হওয়া কঠিন যে, আপনি ফাইনালে উঠে গেছেন শেষ ম্যাচের আগেই। তাই আমি বলব তাকে বিশ্রাম দেওয়ার সম্ভাবনা কম।’
ডেসকাট বোঝানোর চেষ্টা করলেন, বাংলাদেশের বিপক্ষে জিতে গেলেই তবে শেষ ম্যাচে লঙ্কানদের বিপক্ষে বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। তার ভাষায়, ‘যদি আমাদের সে বিলাসিতা থাকে শেষ ম্যাচে, তখন আমরা সেটা বিবেচনা করতে পারি। যদিও আমি বলব, আমরা প্রতিটি ম্যাচেই আমাদের সেরা দল মাঠে নামাবো এবং বুমরাহ সেই সেরা দলের অংশ।’
এমএমআর/এমএস